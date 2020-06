A POCHI GIORNI DALL'INAUGURAZIONE DEL SUPPORTER DELUXE A FOSSACESIA SI REGISTRA GIA' IL TUTTO ESAURITO; DI CAMPLI, ''L'ESTATE E' COMINCIATA'' HOTEL A 5 STELLE SULLA COSTA DEI TRABOCCHI, SI APRONO LE PORTE, E' BOOM PRENOTAZIONI

Pubblicazione: 21 giugno 2020 alle ore 08:00

FOSSACESIA - "Ci stavamo rilassando in spiaggia, in riva al mare, abbiamo cominciato a fantasticare e tutto è cominciato da lì".

Donato Di Campli, ex procuratore sportivo del calciatore Marco Verratti, prova a riassumerla così ad AbruzzoWeb, mentre fervono i preparativi per l'apertura, l'avventura del Supporter Deluxe Hotel a Fossacesia.

Un terrazzo affacciato sul mare, una perla bianca extralusso sulla Costa dei Trabocchi che dopo i lunghi mesi di lockdown dà simbolicamente il via alla stagione estiva della Fase 3, quella della "rinascita" in Abruzzo.

L'idea è nata sotto un ombrellone e oggi, due anni e mezzo dopo quella "chiacchierata", i soci Donato Di Campli e Fabrizio Petronti aprono le porte. Ed è già boom prenotazioni.

La struttura è stata presentata nei giorni scorsi con un evento a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Marco Marsilio, l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo, il prefetto di Chieti Giacomo Barbato, il presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo, la consigliera regionale Sabrina Bocchino, la presidente di Confcommercio Marisa Tiberio.

L'avvio ufficiale dell'Hotel c'è stato il 18 giugno ma, come spiega Di Campli, "siamo riusciti in poche ore a registrare già il tutto esaurito, ancora prima di attivare i canali di vendita, il sito. Ci hanno contattati da subito anche da fuori regione e, nel giro di qualche ora, abbiamo finio le camere. Per noi non poteva esserci un inizio migliore, insperato se si pensa ai lunghi mesi grigi che hanno preceduto questo momento".

"E' stato un lavoro portato avanti insieme con entusiasmo e con la volontà di vincere una scommessa non facile, ci siamo impegnati con la convinzione che questo progetto avrebbe significato molto per il nostro territorio in termini di promozione e di ulteriore conoscenza delle nostre straordinarie risorse".

Un progetto che non si è fermato neanche davanti alle numerose difficoltà legate all'emergenza Coronavirus e che amplia l'offerta, anche per questo salutato positivamente dalle istituzioni, in un territorio che tenta di ripartire proprio dal turismo regionale.

"Avremmo dovuto aprire a Pasqua ma ovviamente abbiamo dovuto rimandare - spiega Di Campli - Mancano ancora la palestra e il centro benessere ma abbiamo deciso di aprire lo stesso per non perdere l'inizio della stagione".

Lo stabile, ben noto ai frequentatori della costa, all'asta fallimentare dal 2009, è stato completamente ristrutturato con un investimento di 3 milioni di euro.

Venticinque stanze, piscina, due sale, accoglienza, eventi e congressi e il ristorante, affidato a Vito Pastore, chef di prestigio e direttore dell'Hotel, che conta di interpretare i colori e i sapori della nostra regione con piatti originali e invitanti, con la ricerca di ingredienti di qualità.

E poi, dettaglio non trascurabile, l'accesso diretto per gli ospiti al Trabocco Supporter Punta Rocciosa dove si svolgeranno prevalentemente eventi di alta cucina a numero limitato.

Compreso anche l'accesso al Supporter Beach, il "lido dei sogni", così come era stato definito nel 2018 in occasione dell'inaugurazione.

Anche in quel caso, nel giro di pochi mesi, l’area che prima ospitava lo storico stabilimento Il Gabbiano, sempre a Fossacesia, si è trasformata in una mega struttura attrezzata entrata in poco tempo nella "storia" delle serate estive, con tanti ospiti illustri, i "big" del panorama internazionale, tra cui Bob Sinclar proprio l'anno scorso.

Ma gli eventi non mancheranno neanche al Sopporter Deluxe e il calendario è già ricco: "Siamo partiti subito già da questo primo fine settimana. L'estate, per noi, è ufficialmente partita", assicura Di Campli.