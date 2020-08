GRANDE TENNIS TORNA A L'AQUILA: AL VIA US OPEN E COMBINED EVENT ATERNO GAS

Pubblicazione: 19 agosto 2020 alle ore 10:41

L'AQUILA - Grande tennis protagonista all'Aquila con gli US Open a porte chiuse e il Combined Event Aterno Gas.

Domani inizierà la fase finale degli ottavi al circolo tennis Peppe Verna che vedrà sui campi di viale Ovidio tra gli altri la top 100 al mondo di doppio, l'ungherese Fanny Stollar, Grate Arn, ex numero 40 in grado di battere Maria Sharapova, Anne Schaeffer, ex numero 150 e le italiane Lucia Bronzetti, Federica Di Sarra e Camilla Scala.

Per il torneo, sponsorizzato dall'Aterno Gas, la Regione Abruzzo ha stanziato 30 mila euro.

Ieri, nella sede del Circolo Tennis del capoluogo abruzzese, si è svolta la conferenza stampa di presentazione.

Presente anche l'assessore regionale allo Sport, Guido Quintino Liris che ha spiegato come i "grandi eventi possano essere motori di turismo e di rilancio economico del territorio".

Hanno partecipato all'incontro con la stampa anche il presidente del Comitato regionale Tennis, Luciano Ginestra, l'assessore comunale allo Sport Vittorio Fabrizi, e il presidente del Circolo Tennis, Pierpaolo Pietrucci.