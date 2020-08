GIUNTA ABRUZZO: MANCATO UTILIZZO TITOLI VIAGGIO, OK RIMBORSI

Pubblicazione: 11 agosto 2020 alle ore 12:01

L'AQUILA - La Giunta regionale d'Abruzzo ha definito modalità e criteri per il ristoro, da parte delle aziende di trasporto, del mancato o parziale utilizzo dei titoli di viaggio a seguito dell'emergenza Covid-19.

Si tratta di titoli di viaggio acquistati da utenti che non hanno potuto usufruire del servizio a seguito dei provvedimenti governativi e regionali di restrizione alla circolazione, oppure hanno utilizzato un servizio nettamente ridimensionato.

L'Ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 74/2020 ha previsto che le Aziende di trasporto sono tenute a riconoscere il rimborso dei titoli per i pendolari di trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale secondo criteri e modalità da definire.

L'esecutivo ha anche licenziato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Con altra delibera di Giunta, la Regione si è adeguata alle linee di indirizzo condivise tra Stato e Regioni, Province Autonome ed Enti locali dove sono previsti modelli unici semplificati per agevolare l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza nei confronti di cittadini e imprese.

Sono state approvate le modulistiche uniche regionali relative alla "Comunicazione di vendita da parte degli agricoltori" e la "Notifica Impresa ai fini della registrazione".

Approvato,infine, il Disciplinare per l'esercizio di Bed & Breakfast in forma imprenditoriale e la relativa modulistica SCIA per l'apertura delle attività.