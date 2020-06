FRATELLI D'ITALIA: NUOVI INGRESSI NEL PARTITO, ANCHE SINDACO DI BOLOGNANO

Pubblicazione: 20 giugno 2020 alle ore 08:50

PESCARA - "Ufficializzo convintamente il mio ingresso in Fratelli d'Italia, partito politico che rispecchia appieno i valori in cui ho sempre creduto, in primis quelli della legalità e dell'onestà".

Così, Guido Di Bartolomeo, sindaco del Comune di Bolognano, ha esordito ieri pomeriggio in conferenza stampa motivando la sua adesione al partito di Giorgia Meloni.

"Una selezione naturale -aggiunge Di Bartolomeo - potrei definire il mio passaggio in Fratelli d'Italia che accomuna anche il mio vicesindaco, Alelaide Chiacchia, e i due consiglieri Vincenzo Nuccitelli e Toni Capitanio".

Ai quattro amministratori di Blognano, si aggiunge una quinta adesione: Pierluigi Silvestri, consigliere al Comune di Carpineto della Nora.

Ad accogliere i nuovi membri nel partito, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il capogruppo in consiglio regionale, Guerino Testa ed il coordinatore provinciale, Stefano Cardelli che ha moderato l'incontro.

"Bolognano rappresenta una grande scommessa vinta - ha affermato Marsilio – poiché è storicamente una roccaforte che per espugnare occorreva un uomo di peso ed un gruppo ben coeso, al quale do il benvenuto nella comunità di Fratelli d'Italia. Un territorio, sul quale c'è molto da lavorare, daremo risposte che si attendono da troppo tempo, a partire dal tema della bonifica del Sin di Bussi che coinvolge gran parte della Val Pescara, sui cui c'è ancora da indagare. Ci stiamo impegnando e combatteremo al massimo,a testa bassa, affinché il risanamento delle aree inquinate avvenga il prima possibile per la tutela ambientale e della salute dei cittadini".

"Fratelli d'Italia – ha aggiunto il presidente - sta crescendo molto e non è una crescita virtuale, lo spessore della nostra proposta politica, la credibilità e l'autorevolezza del nostro presidente nazionale Giorgia Meloni, stanno sempre più conquistando apprezzamenti. Dopo una lunga incubazione la gente si convince e condivide la capacità di tenere posizioni coerenti, che non variano al cambiare del vento ,che non vengono assunte in modo strumentale, che non sempre appaiono immediatamente popolari ma che nel tempo mostrano tutta la solidità di un progetto politico serio. Ben dodici istituti di sondaggi danno il nostro partito oramai dal 14 al 17 per cento, c'è chi lo colloca già sopra i 5 stelle , perché Fdi è un grande partito di popolo ma che ha anche delle radici ben piantate sul territorio. Ciò significa essere una forza reale , le persone sanno con chi parlare e da chi ottenere risposte, ed è questo che fa la differenza, perché la politica autentica si deve continuare a fare così".

"L'entrata in Fratelli d'Italia del sindaco Di Bartolomeo e degli altri quattro amministratori ci inorgoglisce – ha commentato Testa – e di sicuro rafforza i territori, che diventano più sinergici per un'azione potenziata sulle problematiche da affrontare e sui numerosi temi legati allo sviluppo. Sul fronte del Comune di Bolognano, ora i riflettori sono puntati sul grande disastro ambientale del sito ex Montecatini , sul quale ci adopereremo incessantemente per offrire risposte concrete ,che per troppi anni le amministrazioni precedenti non hanno danno, ai territori ingiustamente vessati".