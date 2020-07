FONDI UE: FEBBO, ''DA PAOLUCCI FAKE NEWS, PROVENZANO AGGIORNI DATI''

Pubblicazione: 17 luglio 2020 alle ore 11:51

PESCARA - "Il 'bocciato' Paolucci prima di fare inutili dichiarazioni dovrebbe, invece, suggerire al compagno ministro Provenzano di aggiornare i dati del fondo Fers che in più occasioni pubbliche e tecniche gli abbiamo contestato. Infatti i dati che vengono forniti sono approssimativi e mancano degli aggiornamenti che puntualmente abbiamo inviato e che la stessa UE ha certificato tramite il Rapporter Nigri che peraltro, sia durante l'ultimo Comitato di sorveglianza sia in occasione di manifestazioni pubbliche (Città Sant'Angelo e Miglianico), ha ribadito le ottime 'permormance' della regione Abruzzo sul Fers".

Questo il commento dell'assessore regionale alle Attività Produttive Mauro Febbo che aggiunge: "Quando al ministro Provenzano sarebbe il caso di dire ai suoi uffici, forse in smart working, di aggiornare i dati forniti fino a pochissime settimane fa e soprattutto che adempiesse ad un compito facile facile: nomire il Commissario della Zes. Ricordo come, sempre il ministro del Pd, ha impiegato ben 10 mesi per approvare finalmente la legge ed approvare documenti forniti da questo assessorato, dopo sollecitazioni ufficiali del presidente Marsilio e delle Organizzazioni datoriali e sindacali, e sono già passati circa due mesi dalla sua approvazione e non ancora riesce a nominare neanche un Commissario credo la dica lunga anche sui numeri che escono il suo Dipartimento".

"Quindi - conclude Febbo - il già 'bocciato' Paolucci farebbe bene a non divulgare notizie false e sbagliate e lo invito a studiare ad aggiornare il ministro prima di passare come colui che non sa né leggere né scrivere".