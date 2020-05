FONDI EUROPEI: MARSILIO A PROVENZANO, ''SCORRETTO SUI DATI, DIA OK MES''

Pubblicazione: 20 maggio 2020 alle ore 18:44

L'AQUILA - Scontro al vetriolo sulla spesa dei fondi europei da parte della Regione.

Il governatore, Marco Marsilio, ha risposto duramente alla relazione, resa nota dal ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, peraltro fratello di Salvo, responsabile dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, secondo cui l’Abruzzo sarebbe nei bassifondi della graduatoria nazionale.

"Il suo partito di riferimento (il Pd, ndr) – ha detto Marsilio - sembra più impegnato a parlare male della Regione che altro. Semmai del problema del ritardo nella spesa dei fondi europei il Pd è il principale responsabile. La programmazione, infatti, nasce nel 2014, doveva terminare nel 2020, all'anno scorso siamo arrivati con la Regione Abruzzo ultima. Quando siamo entrati in carica abbiamo preso di petto e accelerato la spesa. Già a dicembre dello scorso anno la Commissione europea ha certificato la forte accelerazione della spesa. Abbiamo raggiunto gli obiettivi assegnati dall'Europa, spendendo il 10 per cento in più della soglia minima. Il Ministro ha fornito dati scorretti".

"Sul Fesr, i fondi per lo sviluppo, ha conteggiato un asset particolare, quello il sisma: risorse assegnate poco più di anno fa e che non possono essere spese per ovvie ragioni. Senza questo, sul Fesr la Regione ha raggiunto la percentuale del 26,7 per cento, molto vicina a Veneto e Sardegna. Nel giro di un punto percentuale ci sono 6-7 Regioni. Peraltro l’Abruzzo lavora meglio di altre province e Regioni prestigiose, tra cui Trento e Lombardia, tutte indietro".

Marsilio ne fa una questione politica: "Ho il sospetto che le uniche Regioni citate come negative (l’altra è la Calabria, ndr) sono due di centrodestra , quando poteva scegliere da Regioni guidate da suoi compagni di partito. Noto, peraltro, che dopo un minuto dalle dichiarazioni già c'erano comunicati pronti. Stiamo accelerando la spesa e quest'anno già a febbraio il Comitato di Sorveglianza aveva registrato il raggiungimento degli obiettivi, da certificare entro luglio. Poi con il Covid-19 abbiamo modificato l’utilizzo dei fondi".

"Tuttavia, se proprio dobbiamo fare una discussione su chi utilizza male i fondi europei, la domanda è: lo Stato li spende meglio? Non esistono solo i programmi operativi regionali, i Por. Esistono anche i Pon, quelli nazionali. Per uno di questi 'imprese e competitività', è stato speso meno di un quinto dei 3 miliardi. Per un altro, 'Inclusione', gestito dal Ministero del Lavoro, siamo al 19% della spesa. Per quello del Ministero dell’Interno, 'Legalità', addirittura siamo solo al 14,7%. Provenzano prima di dire che le Regioni non spendono, faccia un attimo di autocritica di cosa fa male il governo".

"Nel frattempo gli rinnovo l’appello ad autorizzare la Zes. Solo per i ritardi dell’Agenzia della Coesione e dei Ministeri l’Abruzzo attende da un anno uno strumento fondamentale per il territorio. Abbiamo ricevuto le scuse del Capo dipartimento della Coesione che ha riconosciuto come una serie di osservazione è rimasta ferma da otto mesi nei cassetti del Ministero. Abbiamo risposto prima di Natale, ma il Ministero ha continuato a non far camminare le carte. A febbraio abbiamo completato ogni tipo di chiarimento. Ora siamo a maggio, l’Abruzzo ha il diritto di pretendere che il Ministro firmi", ha concluso Marsilio.