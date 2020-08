FONDAZIONE TERCAS: NOMINATO CDA, DIRIGENTE REGIONE VALERI VICEPRESIDENTE

Pubblicazione: 05 agosto 2020 alle ore 12:21

TERAMO - Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Tercas, riunito ieri pomeriggio in Palazzo Melatino a Teramo, ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori che resteranno in carica per tre esercizi. Non è passata la proposta di modifica statutaria che prevede l’elezione di un presidente esterno. La presidenza resta vacante.

Sono stati nominati nel Consiglio di Amministrazione: vice presidente Stefania Valeri, Dirigente dell’Avvocatura Regionale d’Abruzzo, Giovanni Colletta, medico veterinario di Nereto, consigliere, Gino Mecca, già Dirigente Scolastico di Teramo, consigliere, Roberto Prosperi, avvocato di Atri, consigliere

Sono stati nominati nel Collegio dei Revisori: presidente Cristian Graziani, commercialista di Teramo, Altobrando Chiarini, commercialista di Nereto, componente effettivo, Emma Ioppi, commercialista di Pineto, componente effettivo, Gabriele Cavacchioli, commercialista di Teramo, componente supplente, Francesco Di Marco, commercialista di Canzano, componente supplente.