FLIXBUS: CHIETI, ORTONA, LANCIANO, VASTO E SAN SALVO TORNANO COLLEGATE CON 20 DESTINAZIONI

Pubblicazione: 23 luglio 2020 alle ore 15:40

CHIETI – A poche settimane dalla ripartenza, FlixBus riattiva collegamenti diretti dalla provincia di Chieti verso circa 20 destinazioni italiane.

L’esclusione del settore autobus dalla strategia del Governo per il rilancio dei trasporti delinata nell’ambito del DL Rilancio implica, tuttavia, un ritorno in strada a ranghi ridotti, con la riduzione delle rotte attive e delle frequenze.

Dal territorio riattivate rotte per circa 20 destinazioni

La mancanza di attenzione del Governo nei confronti del settore penalizza anche la riattivazione dei collegamenti con il Teatino, che dall’arrivo di FlixBus a Chieti nel 2016 aveva conosciuto un progressivo incremento delle connessioni con le altre regioni italiane, anche grazie all’istituzione di nuove fermate a Ortona, Lanciano, Vasto e San Salvo.

Sono circa 20 i collegamenti riattivati per il momento con la provincia: da Chieti, innanzitutto, si ricomincia a viaggiare verso Bologna, Ancona, Isernia, Napoli, Pompei, Salerno, Nocera Inferiore e Caserta, oltre che verso alcune delle più rinomate mete balneari della Riviera Romagnola: Rimini, Riccione e Cattolica.

Un’altra direttrice è quella che riguarda i collegamenti con Molise e Lazio, e che torna a collegare Lanciano, Vasto e Ortona con Termoli (raggiungibile anche da San Salvo), Roma e gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, mentre da Lanciano, Vasto e San Salvo si torna a viaggiare anche verso la Puglia, con le tratte per Foggia, Manfredonia e San Giovanni Rotondo.

Oltre a tornare a garantire una soluzione di mobilità pratica e per tutte le tasche ai passeggeri in partenza dalla provincia, con la riattivazione di tali collegamenti FlixBus mira a facilitare l’arrivo nel territorio dei visitatori provenienti dall’estero e dalle altre regioni italiane, anche in linea con l’importanza strategica attribuita al turismo in questa delicata fase di rilancio del Paese.

Igiene e sicurezza a bordo: tutte le misure prese da FlixBus

Tutte le misure di sicurezza implementate da FlixBus sono elencate in dettaglio nella sezione dedicata sul sito.

L’applicazione di misure di sicurezza più stringenti della media e la collaborazione continuativa con le istituzioni e le autorità sanitarie costituiscono per FlixBus prerequisiti fondamentali nella fase di rilancio, nell’ottica di garantire ai passeggeri un’esperienza quanto più piacevole possibile.

Allo stesso tempo, la società si appella al loro senso di responsabilità perché supportino gli sforzi messi in campo per tutelare la salute propria e del personale di bordo osservando un atteggiamento coscienzioso.