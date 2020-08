FESTIVAL ABRUZZO DAL VIVO: INCANTA IL PIANOFORTE DI STEFANO BOLLANI SUL LAGO DI CAMPOTOSTO

Pubblicazione: 23 agosto 2020 alle ore 17:19

L'AQUILA - Scommessa vinta per Abruzzo dal Vivo 2020 che ieri sera ha dato vita ad una vera e propria magia sulle rive del Lago di Campotosto dove un pubblico incantato ha assistito al concerto di Stefano Bollani che ha suonato, su piattaforma sull’acqua al calar del sole, Piano Solo, improvvisando brano dopo brano.

“Sono emozionato stasera, perché sono i primi concerti dal vivo dopo il lockdown, ma anche per questa situazione unica, non ho mai visto un palco così e lo scenario è da lasciare senza fiato” ha dichiarato il pianista che si è lasciato guidare, come sempre, dall’ispirazione e ha regalato al pubblico attento e rapito un’ora di vera poesia iniziando con un omaggio al maestro Ennio Morricone con Metti una sera a cena, e viaggiando poi tra Isn’t she lovely? Stevie Wonder e un medley divertente in cui Papaveri e papere ha rincorso Il ballo del qua qua e provando anche a creare l’Inno del Campotosto, in un improbabile dialetto abruzzese che ha divertito giovani e meno giovani.

Il Maestro ha salutato il pubblico con Mattinata di Leoncavallo, omaggio al tramonto che lentamente ha accompagnato Stefano Bollani fino all’ultima nota.

Tra il pubblico estasiato anche Donatella Ferrante Dirigente della Direzione Generale Spettacolo dal Vivo- Mibact ospite dell’incontro istituzionale che ha preceduto il concerto “Sono realmente stupita della capacità organizzativa per dar vita a questo evento perché immagino le grandi difficoltà logistiche che un luogo meraviglioso e incontaminato come questo avrà creato. Tutto però è bellissimo. Non ero mai stata in questi territori e la loro bellezza mi fa desiderare di tornarci presto.”

E continua “Quando il Mibact ha stanziato i fondi è proprio a questo che pensava, ad azioni potenti ed efficaci che sapessero mostrare la bellezza e le potenzialità di questi luoghi così belli”. Lo stesso entusiasmo che anima anche il Sindaco di Crognaleto Giuseppe D’Alonzo, capofila dei Comuni del cratere “Una giornata come quella che abbiamo vissuto qui a Campotosto dà la misura di ciò che si può fare per i territori svantaggiati, a patto però che ci sia forte la volontà di tutte le Istituzioni, da quelle nazionali alle locali. Un doveroso ringraziamento al Prefetto dell’Aquila Cinzia Teresa Torraco che ha immediatamente compreso l’importanza dell’evento e ha avallato il progetto per un concerto in sicurezza. Abruzzo dal Vivo ancora una volta è esempio virtuoso e la meravigliosa serata di oggi ne è la prova.”

All’incontro Istituzionale hanno preso parte rappresentanti di tutti i livelli istituzionali, oltre a Donatella Ferrante dirigente del Mibact hanno fatto i loro interventi il Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, la senatrice Stefania Pezzopane, Giancarlo Zappacosta Direttore del settore cultura della Regione Abruzzo, Eleonora Coccagna direttrice artistica del festival e Stefano Scipioni presidente di ACS, la dirigente della Questura dell’Aquila, la Presidente di Italia nostra Paola Di Felice, il Sindaco di Teramo e Presidente Anci Gianguido D’Alberto, il Sindaco di Montereale Massimiliano Giorgi, Angelo Guastadisegni Responsabile del territorio Enel Green Power sponsor dell’evento.

Il Festival Abruzzo dal Vivo è una iniziativa finanziata dalla Direzione Generale dello Spettacolo del Mibact, voluta dalla Regione Abruzzo, realizzata grazie alla rete dei 23 comuni del cratere con il Comune di Crognaleto capofila.