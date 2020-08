FERRAGOSTO IN ABRUZZO, TURISTI IN MONTAGNA E NEI PARCHI

Pubblicazione: 15 agosto 2020 alle ore 15:28

PESCARA - Traffico intenso questa mattina sulle autostrade interne d'Abruzzo per raggiungere le località di montagna e dei Parchi dove trascorrere il Ferragosto.

Sulla A24, a parte la coda di un km tra Valle del Salto e Tornimparte per cantieri, sono state registrate code in uscita ad Assergi, con provenienza da Roma, per raggiungere Campo Imperatore e altre località sul Gran Sasso, a Pratola Peligna-Sulmona e a Cocullo.

Tra gli appelli ai turisti quelli dei Parchi: "Comportati in modo ecologico, cercando di non disturbare, sporcare o danneggiare il territorio e le strutture del Parco - si legge sulla pagina Facebook del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise - Facciamo appello alla tua responsabilità, affinché tu possa lasciare il Parco anche meglio di come lo hai trovato! Lascia solo le tracce dei tuoi scarponi, raccogli i tuoi rifiuti e differenziali correttamente; non disturbare la fauna in alcun modo; ricorda che è possibile accendere fuochi solo nelle aree preposte; se hai programmato un'escursione, informati presso i centri visita o online su eventuali chiusure o regolamentazioni. Non abbandonare mai i sentieri segnati".