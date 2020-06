FASE 3: SALVINI, ''SPIAGGE APERTE A TUTTI, NON SOLO A CHI PRENOTA''

Pubblicazione: 22 giugno 2020 alle ore 19:19

LERICI - "Lo dico da amante del mar Ligure. Il coraggio che hanno dimostrato il sindaco di Genova e il Governatore della Liguria lo chiedo anche agli altri sindaci della Liguria. C'è bisogno che questo mare sia aperto, sia disponibile per tutti perché la Liguria è aperta per tutti. Non solo a chi ha la prenotazione".

Lo ha detto a Lerici (La Spezia) il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a un comizio in piazza organizzato dal Carroccio.

Il riferimento è al sistema di prenotazioni applicato in diversi comuni della Liguria per gli accessi alle App.

Proprio Lerici ha fatto "scuola" in questo, anticipando gli altri territori con una capillare organizzazione e suddivisione degli spazi sugli arenili.

"Qui a Lerici ci sono negozi, bar e alberghi che hanno bisogno di lavorare", ha aggiunto il leader del Carroccio.