FASE 2: VARCANO CONFINE TRA MARCHE E ABRUZZO, TRE MULTATI

Pubblicazione: 21 maggio 2020 alle ore 19:53

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La Polizia di Stato ha sanzionato tre persone che avevano varcato il confine tra Marche e Abruzzo.

Un 37enne, residente a San Benedetto del Tronto, è stato fermato alla guida della sua auto all'altezza del Ponte Tronto: nervoso e tremante, ha tirato fuori una siringa che aveva nascosto sotto il tappetino, confessando di essere tossicodipendente e che si stava spostando da una regione all'altra per andare a comprare la droga.

Nell'auto trovato anche un coltello di 20 centimetri che è stato sequestrato.

Per l'uomo è scattata una denuncia per porto ingiustificato di armi e una multa da 400 euro per la violazione delle misure anti-virus.

Stessa sanzione per un 49enne albanese, fermato sempre sul Ponte Tronto dai poliziotti di San Benedetto mentre stava entrando nelle Marche: appena i poliziotti gli hanno notificato il verbale, ha avuto uno scatto d'ira appollottolando la multa e scagliandola a terra.

Dovrà pagare pure una sanzione di circa 50 euro per avere insudiciato la strada.

Infine un 32enne, residente in provincia di Teramo, è stato fermato a Porto D'Ascoli al volante della sua Mercedes. La Polstrada, oltre a sanzionarlo per quel viaggio, lo ha denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio.