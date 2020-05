FASE 2: SI' TERZA COMMISSIONE A PDL 54 MILIONI PER IMPRESE, PARTITE IVA E FAMIGLIE

Pubblicazione: 21 maggio 2020 alle ore 21:42

L'AQULA - La terza commissione consiliare Attività produttive in serata, all’Aquila, ha approvato a maggioranza un progetto di legge che prevede misure per imprese, partite Iva e famiglie, una sorta di "Cura Abruzzo 2" per un investimento complessivo di circa 54 milioni di euro: in precedenza la commissione Bilancio, sempre a maggioranza, ha dato il parere favorevole al provvedimento legato alla emergenza coronavirus: a votare a favore il centrodestra, contro le opposizioni di centrosinistra e del Movimento Cinque stelle.

La proposta di legge sarà domani all’esame del Consiglio regionale che si riunirà alle ore 11 in una seduta che si annuncia infuocata.

Il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci, ha attaccato la maggioranza sulle coperture finanziarie: "Ci sono solo 19 milioni di euro, il resto sono dei 'pagherò' in quanto sono fondi legati al completamento di procedere, per 20 milioni, e alla riprogrammazione dei fondi comunitari".

Il presidente delle commissione Attività produttive, Emiliano Di Matteo, della Lega, ha sottolineato che "si tratta di un provvedimento che non ha eguali nella storia dell’Abruzzo, costruito in pochi giorni, cosa non semplice, ci sono azioni concrete per dare risposte al mondo produttivo che ha riaperto i battenti in questi giorni dopo il blocco per l'emergenza covid".