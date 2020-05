MARSILIO: ''PARTE BENE LA FASE 2 IN ABRUZZO''

Pubblicazione: 19 maggio 2020 alle ore 16:42

L’AQUILA – "Ieri 7 casi e per il primo giorno zero casi a Pescara. Oggi solo quattro casi su un numero record di tamponi effettuati (oltre 1,700), tre province su quattro a zero contagi, un solo decesso. Il numero dei guariti continua a salire e ormai supera quello dei positivi attivi".

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Da ieri i guariti che hanno sviluppato anticorpi hanno cominciato a donare il sangue per le terapie alla plasma iperimmune. Parte in questi giorni, con la collaborazione della Croce Rossa, la sperimentazione dei test sierologici per capire quanta parte della popolazione ha sviluppato gli anticorpi".

"I primi giorni della ‘ripartenza’ ci danno segnali incoraggianti, e la Regione Abruzzo sta accompagnando la ripresa dell'economia e il ritorno verso la normalità con il potenziamento delle strutture sanitarie e dei laboratori, protocolli e linee guida per lavorare in sicurezza, regole di precauzione e prudenza che se rispettiamo tutti con serenità ci faranno vincere questa sfida", conclude Marsilio.