FASE 2: MARSILIO, ''DA LAZIO NO A MOBILITA' EXTRAREGIONALE''

Pubblicazione: 23 maggio 2020 alle ore 18:33

L'AQUILA - "Per il Lazio non ho avuto il consenso del presidente Nicola Zingaretti".

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, rispondendo a una domanda sulla mobilità extraregionale per i congiunti durante la conferenza stampa che si è tenuta all'Aquila, nella sede della giunta regionale a Palazzo Silone, per la presentazione della legge "Cura Abruzzo 2" di sostegno a imprese e famiglie.

Nei giorni scorsi l'Abruzzo ha firmato un'intesa con le Marche per consentire ai congiunti che vivono nei Comuni e nelle Province confinanti, previa autorizzazioni dei prefetti, dei governatori e dei sindaci, di potersi spostare tra una Regione e l'altra.

"Per il Molise - ha aggiunto Marsilio - ho condiviso la preoccupazione del presidente, Donato Toma, in questo momento particolare in cui c'è il focolaio provocato da un funerale a cui hanno partecipato molte famiglie di origine rom. Il segnale di varcare il confine poteva costituire un elemento pericoloso. Luca Ceriscioli, presidente delle Marche, mi ha invece proposto questa cosa e lo abbiamo fatto, spero che prefetti e Ministero dell'interno non la ostacoleranno".