FASE 2, 'L'ABRUZZO POTREBBE RIAPRIRE LE SALE GIOCHI A PARTIRE DA LUNEDI''

Pubblicazione: 14 maggio 2020 alle ore 13:19



L'AQUILA - "Presto dovrebbe essere formalizzata la decisione che consentirà alle Regioni di poter decidere sulle riaperture nella cosiddetta Fase 2. La Regione Abruzzo ha parlato sinora di riapertura per i negozi, bar e servizi alla persona, non specificando nulla per le attività di gioco, ma credo che potrebbero essere riaperte anche le sale giochi. La nostra Regione sta spingendo per riaprire un po' tutto, ma bisogna capire quali saranno gli accordi in merito. Purtroppo arriviamo all'ultimo momento. Va sottolineato però che il Governo aveva una road map sulle riaperture diversa, le Regioni hanno chiesto di anticipare, ma purtroppo non si hanno i protocolli, è ancora tutto fumoso".

È quanto ha annunciato dal direttore della Confesercenti in Abruzzo, Lido Legnini, all'Agimeg.

"Qualora venga formalizzata la possibilità per le Regioni di decidere sulle riaperture, l'Abruzzo potrebbe riaprire le sale giochi già a partire da lunedì, generalmente sono insieme alle attività di caffetteria o bar. Quindi, dal mio punto di vista, difficilmente si potrà riaprire un caffè e non una sala giochi. Ovviamente è solo un'ipotesi. Le attività di gioco potrebbero anche essere scaglionate, facendo una distinzione tra sale giochi e scommesse, ma per il momento non lo sappiamo. Per ora sono state menzionate solamente le attività che ho elencato prima, tra cui non ci sono neanche le sale. Quando si scrivono le ordinanze, però, vengono inserite anche le altre particolarità", ha concluso.