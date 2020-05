FASE 2: FEBBO, ''SU AGENZIE SCOMMESSE HA DECISO IL GOVERNO''

Pubblicazione: 17 maggio 2020 alle ore 20:07

PESCARA - "Comprendo le loro ragioni, ma ritengo che la protesta vada rivolta al Governo Conte che ha espressamente vietato sul Dpcm la riapertura fino al 3 giugno": così l'assessore regionale Mauro Febbo risponde a imprenditori e dipendenti delle agenzie scommesse che hanno annunciato per mercoledì 20 una protesta a Pescara sotto la sede dell'assessorato alle Attività produttive della Regione Abruzzo.

"Questo Governo regionale - dice Febbo - ha sempre lavorato per la salvaguardia e la tutela della salute e contestualmente anche per la difesa dello sviluppo economico. In quest'ottica ci siano mossi in anticipo sia per le riaperture del 27 aprile, del 4 e del 18 maggio anticipato sia indirizzando le scelte del Governo nazionale. Anche per le agenzie di scommesse saremmo stati pronti con individuazione di protocolli specifici e di misure di sicurezza opportune, ma in presenza di scelta specifica del Governo nazionale non è possibile".

"Mi auguro che dopo le proteste nazionali della categoria ci sia un ripensamento e l'adozione di specifiche linee guida, se pur particolarmente restrittive, ma necessarie e utili per sostenere la riapertura anche di questo segmento economico, importante per numero sia di aziende sia di lavoratori".