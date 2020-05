FASE 2: DIPENDENTE SALA BINGO SCRIVE A MARSILIO, ''CI FACCIA RIAPRIRE''

Pubblicazione: 12 maggio 2020 alle ore 17:08

PESCARA - "In questa fase 2 si parla di riaperture, ma non di quelle del settore gioco pubblico per il quale non è menzionata neppure una data ipotetica. Dal punto di vista lavorativo ritengo che tutti coloro che operano nel settore abbiano pari dignità rispetto alle altre attività e per questo motivo vorrei chiederle di ascoltare il mio messaggio cercando di dar voce a tutti noi diventati oramai invisibili o peggio ancora lavoratori di serie C a detta di alcuni. A malincuore sembra che intere famiglie nella mia città e per l'Italia intera non esistano".

E' l'appello al presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio - come riport l'agenzia di stampa Agimeg - lanciato da Federica, una dipendente della sala bingo di Pescara.

"Lavoro nella suddetta sala da 15 anni e quando sono entrata in questo mondo lavorativo avevo 27 anni e una bimba da crescere (da sola). Ho riposto in esso tutti i miei sogni, mi sono immersa nel lavoro ed ho lavorato duramente con tanti sacrifici (prevalentemente di notte e nei giorni festivi). Ora, chiusa nella mia abitazione dall'8 marzo a causa di questa pandemia, in attesa di un fondo di integrazione salariale che sembra non arrivare mai, ascolto e leggo storie di lavoratori di tutti i settori, escluso il mio che sembra non esistere. Insieme ad altri miei colleghi è nato un gruppo Facebook con nome 'Uniti per il Bingo' che conta attualmente circa 2.600 iscritti proprio per cercare di dar voce a tutti i lavoratori del settore che a livello nazionale sono circa 12.000".

"Sulla base dei dati relativi ai contagi divenuti via via sempre minori nella regione Abruzzo, grazie al contributo di tutti io le chiedo di prendere in esame la riapertura del nostro settore in osservanza di tutti i protocolli di sicurezza, per cercare di tornare alla normalità, la stessa della quale questo brutto virus ci ha privato. Augurandomi di sentir presto parlare del mio settore nei prossimi giorni e certa di un suo riscontro le auguro buon lavoro", conclude la lettera.