FASE 2: AGENZIE SCOMMESSE, FEBBO, ''NON POSSIAMO ANDARE CONTRO DECISIONI STATO''

Pubblicazione: 19 maggio 2020 alle ore 19:05

PESCARA - "Sapendo i numeri importanti che le agenzie di scommesse hanno sul territorio, noi eravamo pronti alla riapertura ma il Dpcm ha bloccato tutto".

Così Mauro Febbo, assessore alle attività produttive, turismo, cultura e spettacolo della Regione Abruzzo, ha parlato ad Agipronews del nuovo stop che le agenzie hanno dovuto subire.

Assessore è stata valutata la riapertura anticipata rispetto all’ultimo decreto?

"Purtroppo se il Dpcm dichiara specificatamente all’articolo 1 che le attività sono sospese, la Regione può fare ben poco sebbene fossimo pronti a ripartire. Non possiamo scavalcare con una nostra ordinanza ciò che dice il governo. Purtroppo si è già visto cosa è accaduto con la Regione Calabria, dove il Tar ha dato ragione allo Stato, ribadendo come su certi temi la priorità sia questa. Personalmente ho anche tentato, in via informale, di mostrare un protocollo, che potesse dare qualche spiraglio alla ripartenza al Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria ma anche in quel caso ho avuto risposta negativa".

Domani a Pescara però, gli operatori del settore hanno indetto una protesta sotto al suo ufficio.

"Se vogliono io sono al loro fianco ad accompagnarli sotto la Prefettura che rappresenta il Governo. Peraltro visto che da loro lo Stato percepisce un bel po’ di soldini, ritengo sia giusto la facciano nei luoghi deputati. Farla da me che condivido la loro causa, serve a poco".