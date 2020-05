FASE 2 ABRUZZO: D'INCECCO, 'TEST DIAGNOSTICI A SANITARI E FORZE DELL'ORDINE'

Pubblicazione: 13 maggio 2020 alle ore 12:52

L'AQUILA - "Ho inoltrato richiesta,a nome e per conto del gruppo consiliare in Regione Lega Salvini Premier, all'assesore Nicoletta Verì di effettuare test diagnostici ai sanitari e agli operatori delle forze dell'ordine che,in questi mesi di lockdown,non solo hanno continuato a lavorare per la sicurezza della società ma hanno intensificato i loro turni di lavoro,i primi, e gli sforzi per far rispettare le misure restrittive che si sono rese necessarie per contrastare il contagio,i secondi".

È quanro si legge in una nota del consigliere regionale leghista Vincenzo D'Incecco.

"Tale richiesta si aggiunge a quella già presentata dal segretario regionale on.Luigi D'Eramo,a metà marzo,in cui chiedeva la necessità di tamponi a tappeto agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine e agli operatori dei servizi essenziali ovvero a chi è in prima linea nella lotta all’epidemia e a chi garantisce l’erogazione di servizi e proponeva lo studio di un piano per reperire le risorse necessarie ad avviare questa complessa operazione. Siamo convinti che effettuare il tampone a tutto il personale, civile e militare, delle forze dell’ordine e dei sanitari sia,non solo doveroso per dimostrare la nostra riconoscenza a quanti ogni giorno si impegnano con passione e abnegazione per difendere lo Stato di diritto, ma anche vantaggioso per la sicurezza dell’intera società", chiosa