FASE 2: A SILVI PISCINE E PALESTRE UNIVERSO SPORT APERTE DAL 25 MAGGIO

Pubblicazione: 23 maggio 2020 alle ore 12:42

SILVI, - Lunedì 25 maggio, dopo l'emergenza Coronavirus, potranno iniziare a riaprire anche in Abruzzo palestre e piscine. È il caso dell'Universo Sport Centre di Silvi (Teramo) dove la palestra, ma anche le sue piscine coperte da 16 e 25 metri, potranno tornare ad ospitare soci e clienti.

"Ripartiamo dopo oltre due mesi di chiusura - spiega Lamberto Calore, direttore generale del centro sportivo - in base al Protocollo che prevede alcune prescrizioni e delle novità come l'utilizzo dei guanti, la pulizia continua e dopo il singolo utilizzo di attrezzi fissi e mobili, e l'ingresso negli spogliatoi ma, per il momento, per quanto ci riguarda, non l'uso delle docce. Ovviamente, affidandoci alla sensibilità dei clienti, ci sarà da rispettare il distanziamento sociale di 2mq in palestra e 7 mq in piscina dove l'acqua clorata rappresenta una forte resistenza ad un eventuale contagio".

"La vera novità - spiega il direttore del centro sportivo - è quella che in palestra e piscina si verrà su prenotazione. I soci ma anche quelli che non sono associati al nostro centro tramite mail, si prenoteranno prima di poter accedere nel nostro centro". Come stabilito dalla normativa, al momento non è prevista la riapertura dei centri benessere delle palestre. Previsto invece, tramite l'utilizzo dei voucher, il recupero per pari importo dei soldi degli abbonamenti che non sono stati utilizzati dal 10 marzo ad oggi.