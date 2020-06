FARE VERDE: ''NON RENDETE I FONTANILI COME VASCHE DA BAGNO SENZA VITA''

Pubblicazione: 05 giugno 2020 alle ore 13:37

PESCARA - Quest’anno la giornata mondiale dell’ambiente è dedicata alla conservazione della biodiversità. Per questo vogliamo condividere e rilanciare l’invito dell’Ente Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise ad evitare la completa pulizia dei fontanili".

L’appello rivolto alle Pubbliche Amministrazioni ma anche a Associazioni, Pro Loco e gruppi organizzati di cittadini è dell'associazione fare verdeù

"Fontanili e abbeveratoi, anche all’esterno delle aree del Parco, svolgono un ruolo fondamentale per la conservazione di molti anfibi ed insetti. Renderle asettiche come una vasca da bagno costituisce una grave minaccia per la biodiversità. A livello planetario, circa un milione di specie viventi su un totale di circa 8,7 milioni, rischia di estinguersi. A causa del nostro impatto sull’ambiente, il tasso di estinzione delle specie viventi sta aumentando a un ritmo sempre più rapido, circa 800 volte in più rispetto a quello che si registrerebbe naturalmente".

"Per gli scienziati abbiamo al massimo 15 anni per evitare la sesta grande estinzione di massa. Se non faremo nulla, a partire dal nostro piccolo e dai nostri territori, la perdita di specie animali e vegetali avrà conseguenze anche sulla popolazione umana poiché metterà a rischio la disponibilità di cibo, legname, acqua, medicinali. Inoltre, la distruzione degli ecosistemi aggraverà la crisi climatica e potrebbe portare alla diffusione di nuove malattie, come è accaduto con il nuovo coronavirus. Ricordiamo che la pratica della completa pulizia dei fontanili, ad oggi ancora molto diffusa, è vietata e sanzionata secondo le norme attuative della Direttiva Europea Habitat del 1992. Lo “sporco” che vediamo in questi bellissimi contenitori di acqua è, in realtà, un ambiente vitale per la riproduzione di molte specie viventi. Preserviamolo!"