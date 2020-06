ESERCITO: STRADE SICURE, BIONDI INCONTRA COMANDANTE RAGGRUPPAMENTO LAZIO-ABRUZZO

Pubblicazione: 15 giugno 2020 alle ore 18:21

L'AQUILA - Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato, negli uffici di Palazzo Fibbioni, il Generale di Brigata Fabrizio Argiolas, comandante del Raggruppamento Lazio-Abruzzo per l’operazione Strade sicure.

Dallo scorso 4 giugno il Generale Argiolas, comandante dell’Artiglieria Controaerei di stanza a Sabaudia, è alla guida di un contingente di più di 2000 militari provenienti da diversi reparti, tra cui il 9° reggimento alpini, impegnati in attività di supporto alle Forze di Polizia e di contrasto alla criminalità in molte città del Lazio e dell’Abruzzo tra cui l’Aquila e Sulmona, in queste ultime con specifici compiti di controllo per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19.

Con l’occasione il primo cittadino ha ribadito i sentimenti di riconoscenza e vicinanza nei confronti delle donne e gli uomini in divisa per il lavoro che quotidianamente viene svolto a tutela delle nostre comunità.

Il sindaco, inoltre, formula i migliori auguri al Colonnello Paolo Sandri, comandante del 9° reggimento alpini, subentrato al pari grado Federico Lattanzio, Comandante del 1° reggimento granatieri di Sardegna, al comando della Task Force 2 dell’operazione Strade sicure.