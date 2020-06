ELEZIONI: DOMANI SALVINI AD AVEZZANO, LEADER LEGA TORNA IN ABRUZZO A SOSTEGNO DEL CANDIDATO GENOVESI

Pubblicazione: 23 giugno 2020 alle ore 19:45

AVEZZANO - Il leader della Lega Matteo Salvini domani pomeriggio ad Avezzano, accompagnato dal segretario regionale, il deputato Luigi D'Eramo.

Continua così il tour elettorale in Abruzzo dopo la visita a L'Aquila dell'8 giugno scorso.

Salvini incontrerà alle 18 il commissario straordinario di Avezzano Mauro Passerotti e poi terrà una conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, del candidato sindaco della Lega Tiziano Genovesi.

Dopo il tavolo del centrodestra di ieri i leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e Lega, hanno trovato l'intesa sulle elezioni regionali e comunali.

La Lega indicherà i candidati in alcune città del centro sud fra cui Chieti, dove è arrivato il via libera a Fabrizio Di Stefano, ex parlamentare e consigliere regionale del centrodestra. Decisione che ha portato l'assessore regionale alle Attività produttive, Turismo e Cultura Mauro Febbo, ad autosospendersi da Forza Italia, in quanto nella sua Chieti sostiene la candidatura alternativa e civica del medico di famiglia Bruno Di Iorio.

Con la visita di Salvini di domani potrebbe quindi arrivare anche l'attesa ufficialità sulla candidatura di Genovesi ad Avezzano per il centrodestra.