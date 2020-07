ELEZIONI CHIETI: OK DA ROMA PER CANDIDATURA PENTASTELLATO AMICONE

Pubblicazione: 10 luglio 2020 alle ore 18:27

CHIETI - È arrivata da Roma la certificazione della lista del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative della città di Chieti, con il candidato sindaco Luca Amicone.

Interviene la deputata 5Stelle Daniela Torto che, insieme proprio allo stesso Amicone, ha lavorato costantemente in questi mesi per arrivare a questo traguardo e così esordisce: “Finalmente possiamo iniziare a ragionare su cosa fare a Chieti, per il bene di tutti i cittadini. La certificazione del candidato sindaco ricevuta oggi ci permette di avviare una nuova fase che lo vedrà direttamente impegnato nella campagna elettorale per le amministrative della città, già entrata nel vivo in piena estate. Fino ad ora, ho assistito a pochissime proposte concrete da parte di tutte le forze politiche; anzi piuttosto si è passato il tempo a mettere in piazza soltanto molte schermaglie, soprattutto nel centrodestra. Seppure sembri ci sia qualche novità nel panorama politico di Chieti, in realtà stiamo parlando sempre delle stesse accozzaglie che non hanno nulla di innovativo per una città con moltissime potenzialità inespresse e che ormai sembra rassegnata”.

Chi è il candidato sindaco del M5s Luca Amicone?

“Sono nato nel 1979 a Chieti, dove ho frequentato le scuole fino al diploma delle superiori in Ragioneria. Durante le ferie estive ho svolto diversi lavori tra cui l'operaio metalmeccanico e il commerciante di automobili. Nel 1999 mi sono arruolato nell'Arma dei Carabinieri per il servizio militare e da allora sono associato alla relativa sezione di Chieti come iscritto effettivo, a cui tengo tanto anche perché ho un fratello maggiore di nome Mirko, che è proprio arruolato nell’arma dei Carabinieri. Da oltre 20 anni sono impiegato in banca e attualmente presto servizio nel Risk Management. Mentre lavoravo ho conseguito una laurea triennale ed una Magistrale in Economia e management con il massimo dei voti. Nel 2016, a seguito di un breve periodo vissuto negli USA ed applicando appieno le conoscenze acquisite nel corso degli studi universitari, ho fondato una Startup innovativa nel campo paramedicale. A fine 2019 l'idea è stata premiata come migliore Startup d'Abruzzo sia dalla Cna Abruzzo che da Confindustria Chieti-Pescara e la notizia è stata ripresa dai media locali per poi approdare anche su Il Sole 24 Ore”, così Luca Amicone.

E ancora, “tra le mie passioni c’è il teatro, da diversi anni frequento la scuola di recitazione del Marrucino e tra i vari spettacoli a cui ho partecipato è stato un onore essere il protagonista di una piece teatrale ispirata a 'L'avventura di un povero cristiano' di Ignazio Silone. Anche se devo dire che la passione più grande, forse anche per deformazione professionale, è sempre stata rivolta alla politica e all’economia. Per questo negli ultimi anni ho scelto di dedicarmi attivamente per la mia città, alla quale sono molto legato, partecipando alle scorse elezioni amministrative di Chieti, risultando il primo dei non eletti, proprio nella lista del movimento 5 stelle ed oggi nuovamente con un progetto più ampio, come candidato sindaco”.

E prosegue Amicone, “anzi, la conferma della mia candidatura a sindaco con il Movimento 5 Stelle rappresenta solo il primo passo. Fino ad oggi siamo rimasti a guardare i vari movimenti e posizionamenti delle varie liste civiche e dei partiti, ma da oggi cominceremo a fare le nostre proposte, consapevoli che Chieti è una città con molte potenzialità e che va valorizzata tenendo conto delle diverse realtà che la compongono. Mi riferisco, ad esempio, alle caratteristiche e le necessità differenti che ha Chieti Scalo rispetto alla parte sul colle, che impone un’analisi di contesto seria e approfondita, al fine di potere elaborare proposte che possano davvero cambiare la città e anche in poco tempo”.

“Nei prossimi giorni io e il mio gruppo lanceremo alcune idee per la città, con la speranza che il dibattito politico si concentri davvero sulle azioni necessarie per ridare nuovo slancio al nostro meraviglioso territorio, tralasciando le inutili scaramucce, a cui i cittadini stanno assistendo oramai da diverse settimane, di alcuni politici che in fondo hanno solo l’abitudine di cambiare casacca ad ogni elezione. Il cambiamento comincia anche da queste piccole cose”, conclude Amicone.