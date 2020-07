ELEZIONI CHIETI: CONFERENZA CENTRODESTRA IN COMITATO DI STEFANO, LA DIRETTA

Pubblicazione: 10 luglio 2020 alle ore 08:38

CHIETI - Si tiene oggi alle ore 11, la conferenza stampa della coalizione del centro destra presso il comitato elettorale del candidato sindaco di Chieti Fabrizio Di Stefano in via Asinio Herio 4 Saranno presenti i rappresentanti regionali e provinciali di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Udc, e i responsabili delle liste civiche Giustizia Sociale e Idea Abruzzo. Abruzzoweb segue l'evento in diretta