ELEZIONI AVEZZANO: UFFICIALIZZATI ALTRI CANDIDATI, IN CAMPO AVVOCATO ANTONIO MORGANTE

Pubblicazione: 16 agosto 2020 alle ore 21:51

AVEZZANO - Continua il lavoro della Lega nella definizione della lista per le elezioni di Avezzano dei prossimi 20 e 21 settembre.

Sono state ufficializzate le candidature dell’avvocato Antonio Morgante, già candidato alle regionali del febbraio del 2019 alle quali l’ex dirigente del settore ricostruzione post terremoto dell’Aquila della Regione Abruzzo, ha collezionato ben 3.330 preferenze, del funzionario del Gruppo Ferrovie dello Stato, Loredana Parisse, dell’imprenditore Paolo Laurenti e dell’insegnante Daniela Sabatini.

“Stiamo costruendo una squadra competitiva ma nello stesso tempo coesa – spiega il coordinatore comunale di Avezzano, Roberto Laurenzi -. Ci sono profili di esperienza e volti nuovi per rappresentare degnamente il consenso popolare di cui gode il nostro partito e per dare una voce autorevole e rappresentativa ai nostri progetti che dovranno cambiare profondamente Avezzano e la Marsica, a partire dal modo di gestire la politica, per proseguire poi nella gestione della Amministrazione in relazione alla sicurezza, al sostegno a famiglie e imprese, alle infrastrutture e al sociale. L'obiettivo che ci siamo prefissati è quello di essere la prima lista cittadina molto forte per trainare la coalizione di centrodestra ad una vittoria che la collettività aspetta”, conclude Laurenzi.