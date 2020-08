ELEZIONI AVEZZANO: SCONTRO LEGA-FORZA ITALIA, VERRECCHIA (FDI), ''LA PAZIENZA HA UN LIMITE''

Pubblicazione: 02 agosto 2020 alle ore 10:21

AVEZZANO - "La pazienza ha un limite. Col solito senso di responsabilità FdI ha inteso facilitare il dialogo tra le forze politiche, rinunciando alle proprie legittime ambizioni, pur di arrivare a una proposta unitaria del centrodestra".

Lo scrive su Facebook l'avezzanese Massimo Verrecchia, uno dei più votati in città alle regionali, che sottolinea come la tanto attesa sintesi tra i candidati a sindaco ad Avezzano, il leghista Tiziano Genovesi e Anna Maria Taccone, in quota FI, "tarda ad arrivare".

E così continua il muro contro muro per la leadership del centrodestra a meno di tre settimane dalla presentazione delle liste.

"A qualcuno sfugge forse che la città non può aspettare, che l'elettorato di centrodestra non vuole più aspettare e che Fratelli d'Italia non è più disposta ad aspettare", ribadisce Verrecchia, ex parlamentare e già vice sindaco e consigliere comunale di Avezzano, attualmente capo segreteria del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Se il gioco è di continuare a far persistere queste divisioni, vorrà dire che qualcuno se ne assumerà le responsabilità, e noi saremo costretti a fare le nostre scelte per Avezzano".