DOPO ANNUNCIO DI FEBBRAIO, LINEA RIBADITA DA LEADER NAZIONALE A L'AQUILA, IMPRENDITORE 40ENNE CORRERA' COME SINDACO, IN ATTESA SCELTE ALLEATI FI E FDI ELEZIONI AVEZZANO: LEGA SERRA I TEMPI,

LUNEDI' LANCIO CANDIDATURA GENOVESI

Pubblicazione: 13 giugno 2020 alle ore 19:36

AVEZZANO - La Lega serra i tempi in vista delle amministrative di settembre e lunedì confermerà la candidatura a sindaco di Avezzano del 40enne imprenditore Tiziano Genovesi, coordinatore provinciale dell’Aquila.

L'ufficializzazione è prevista alle ore 11 presso la sala riunioni del comune di Avezzano alla presenza del coordinatore regionale e deputato, Luigi D'Eramo, i parlamentari e assessori regionali Lega-Salvini Premier Abruzzo e i sindaci di Montesilvano e Silvi Marina.

Il giovane salviniano della prima ora era già da tempo uno dei cavalli in corsa per la candidatura a sindaco della coalizione di centrodestra dentro cui sono in pieno svolgimento le grandi manovre. Indicato con un atto di forza a fine febbraio da D’Eramo, come l’uomo giusto della Lega per riconquistare palazzo Municipale, ora commissariato dopo la caduta anticipata di Gabriele De Angelis, di Forza Italia, per spezzare l’impasse causata dagli scontri tutt’altro che risolti all’interno della coalizione. Con buona pace di Fratelli D'Italia e Forza Italia, che hanno anche loro nomi da spendere, per quanto i meloniaani siano in realtà divisi al loro interno, e gli azzurri hanno subito molte defezioni.



Ma il leader della Lega in persona, Matteo Salvini, lunEdi scorso a L'Aquila ha ribadito la linea del partito in Abruzzo.

"Noi non imponiamo niente a nessuno perché siamo persone educate ed umili, ma un conto è essere umili un conto è passare per fessi - ha detto Salvini -. Abbiamo dimostrato lealtà in regione in tutti i comuni capoluogo con mio sommo orgoglio. a L'Aquila è andata come è andata, in Regione è andata come andata. Non avessimo candidati all'altezza io sarei il primo a dire, come segretario della Lega dove non abbiamo un uomo o una donna in grado di coprire quel ruolo, non mettiamo le bandierine, solo per il gusto di farlo. Abbiamo però due soluzioni positive e vincenti, sia per Chieti sia per Avezzano, e sono convinto che i fatti ci daranno ragione".

E i nomi sono ad oggi quelli di Genovesi ad Avezzano, e dell'ex parlamentare aennino Fabrizio Di Stefano a Chieti.

Aveva poi aggiunto D'Eramo: "Tiziano Genovesi rappresenta una soluzione vincente per il rilancio di Avezzano. Pur nel rispetto degli equilibri all'interno del centrodestra riteniamo, senza presunzione di sorta, di aver individuato il profilo giusto per affrontare le sfide delicate che attendono la città. Imprenditore affermato nel suo settore, affidabile, giovane, addentrato nella realtà locale;incarna al meglio il modello del buon governo Lega con cui vogliamo vincere le elezioni e far volare Avezzano".