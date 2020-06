ELECTION DAY: CENTRODESTRA TROVA L'ACCORDO SU CANDIDATI, VIA LIBERA A DI STEFANO A CHIETI

Pubblicazione: 22 giugno 2020 alle ore 19:38

ROMA - Il centrodestra, dopo vari tentativi andati a vuoto, raggiunge l'intesa sulle elezioni regionali: l'accordo, raggiunto "in un clima di grande collaborazione" tra i tre leader, prevede anche le candidature alle comunali.

La Lega indicherà i candidati in alcune città del centro sud fra cui Chieti, Reggio Calabria, Andria, Macerata, Matera e Nuoro, mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia esprimeranno candidati in altre città al voto.

A Chieti via libera, quindi, a Fabrizio Di Stefano, ex parlamentare e consigliere regionale del centrodestra.

Era stato lo stesso Matteo Salvini a ribadirlo, lo scorso febbraio, definendolo un "ulteriore passo per la conquista del Paese", dopo l'investitura del 22 dicembre, da parte del leader del carroccio e sempre a Chieti, contro cui però si era registrata la perplessità degli alleati del centrodestra.

In Veneto e Liguria confermata la ricandidatura dei presidenti uscenti, Luca Zaia e Giovanni Toti. Nelle Marche il centrodestra si presenta unito con la candidatura di Francesco Acquaroli, in quota FdI, così come in Puglia, dove torna a correre per la guida della Regione Raffaele Fitto. Un "ritorno" anche in Campania, dove la spunta Forza Italia con Stefano Caldoro. Infine, in Toscana a correre sarà la leghista Susanna Ceccardi.

"Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra", spiegano in una nota congiunta Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini.

Forte dell'accordo raggiunto, Salvini garantisce: "Io gioco sempre per vincere: non ci sono regioni inespugnabili", assicura il leader leghista, che ricorda: "Abbiamo vinto in Umbria dopo 50 anni di sinistra. Stasera e domani sarò in Toscana con Susanna Ceccardi, che è stata un ottimo sindaco, uno dei primi sindaci donna della Lega e del centrodestra in Toscana e credo che abbia tutte le carte in regola per diventare collega di Toti tra tre mesi".