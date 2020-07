IMPERATORE, ''ACCADEMIA VIRTUOSA, RISPOSTA REALE A PROBLEMA OCCUPAZIONALE'' EFFICIENZA ENERGETICA: WALTER TOSTO ASSUME 20 DIPLOMATI ITSEE L'AQUILA; AL VIA NUOVE ISCRIZIONI

Pubblicazione: 27 luglio 2020 alle ore 15:12

L'AQUILA - Mille e ottocento ore di formazione, suddivise tra lezioni teoriche (600), attività di laboratorio (400) e stage (800) all’interno di uffici e stabilimenti produttivi della Walter Tosto SpA, azienda abruzzese con sede a Chieti, da anni brand di riferimento nei mercati nazionali e internazionali del comparto metalmeccanico della caldareria: si è appena concluso, mantenendo numeri ed indicatori positivi, il corso gratuito per Tecnico Superiore dell’industria 4.0: “Progettazione e fabbricazione di sistemi critici per il settore Energia” organizzato dall’Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica dell’Aquila (ITSEE), in collaborazione con la stessa Walter Tosto.

Sui 23 partecipanti al programma riservato a giovani diplomati e laureati, 20 sono stati assunti dall'azienda leader del comparto metalmeccanico della caldareria, che progetta e realizza apparecchi tecnologici in pressione di enormi dimensioni che esporta in tutto il mondo verso una importante clientela nelle industrie dell’oil & gas, del petrolchimico e della produzione di energia.

Gli studenti proseguiranno il loro percorso nelle aree Qualità, Saldatura, Ufficio Tecnico, Gestione Commesse, Produzione, Preventivi e Acquisti.

Intanto, sono aperte le iscrizioni per i nuovi corsi ai quali è prevista la partecipazione di 60 giovani diplomati e diplomati che verranno individuati dopo le selezioni.

"Dopo il periodo difficile che il nostro Paese ha attraversato ed ancora sta attraversando a causa dell’emergenza sanitaria e sociale del coronavirus, abbiamo voluto dare un segnale positivo al territorio con l’inserimento di 20 ragazzi su 23, un numero ben più alto di quello che ci eravamo prefissati ad inizio corso, nel 2018", commenta Luca Tosto, Amministratore Delegato dell’azienda Walter Tosto SpA.

Secondo le statistiche, le iniziative finora messe in campo dall’ ITSEE hanno consentito a 9 studenti su 10 di trovare lavoro entro 12 mesi.

L'obiettivo della fondazione Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica ITSEE dell'Aquila che da anni opera in sinergia con il colosso abruzzese Walter Tosto Spa, è proprio quello di soddisfare il fabbisogno occupazionale di un’azienda fortemente in crescita, nonché di sviluppare una formazione altamente qualificante per i giovani diplomati e laureati attraverso un percorso formativo gratuito, innovativo e ad alto livello specialistico, basato sul nuovo paradigma dell’industria 4.0.

"L'Itsee dell'Aquila è un'Accademia virtuosa, una realtà importante per il capoluogo di regione, perché è una risposta reale al problema occupazionale di tutto l’Abruzzo per coloro che sono interessati ai settori dell'efficienza energetica e dell'edilizia sostenibile. I numeri parlano chiaro, basti citare i 20 ragazzi diplomati assunti alla Walter Tosto di Chieti e i 120 studenti che frequentano i nostri corsi, completamente gratuiti, partecipando a progetti europei e collaborando con aziende leader del settore", spiega Carlo Imperatore, presidente della Fondazione ITSEE dell'Aquila. A tale proposito, sono aperte le iscrizioni ai corsi di diploma, sempre gratuiti e riconosciuti dal Miur, per il prossimo biennio - conclude Imperatore.

Per informazioni e iscrizioni on line www.itsenergia.org

DETTAGLI DEI CORSI

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ENERGETICI

Mira a creare un profilo professionale Industriale e Civile per la gestione del risparmio energetico e della generazione di energia, in uno stadio intermedio tra il personale di estrazione tecnica che effettua attività di tipo progettuale, operativo e manutentivo, ed il management aziendale.

Il Tecnico Superiore è addetto alla conduzione e gestione di impianti e macchinari, anche al fine di migliorare le performance produttive e di risolvere eventuali criticità tecniche.

Il Tecnico conosce i diversi processi di produzione di energia, da fonti rinnovabili e non, e le tecnologie ed i materiali da utilizzare per il risparmio energetico; è in grado di predisporre e sviluppare interventi per la promozione, l'uso efficiente ed il miglioramento dell'energia; effettua diagnosi, certificazione energetica degli edifici e dei corpi edilizi attraverzo l'installazione, la manutenzione, la rendicontazione dei risultati post-intervento, tenendo conto degli aspetti economici e di impatto ambientale; supervisiona le attività di manutenzione di impianti per la produzione di energia; è capace di gestire e condurre reparti produttivi di piccole e grandi imprese industriali e di Servizi, secondo i paradimi di Impresa 4.0 e può essere impiegato efficacemente presso uffici tecnici civili ed industriali.

Sbocchi occupazionali

Il tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici potrà svolgere le seguenti attività lavorative:

-Energy Manager (analisi di fabbisogni energetici, monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di impianti e sistemi energetici; sovrintendeza e gestione di interventi orientati alla riduzione dell'intensità energetica e dell'impatto ambientale);

-Libero professionista per aziende private o pubbliche, in qualità di consulente tecnico commerciale per interventi di aeguamento e miglioramento dell'efficienza energetica di impianti e sistemi energetici;

- Libero professionista per la redazione della certificazione energetica di edifici pubblici e privati;

- Consulente per la redazione della documentazione per l'applicazione della normativa tecnica in ambito energetico ed ambientale e per le procedure di accesso agli incentivi economici di settore;

- Monitoraggio e supervisione dei lavori di installazione impianti e sistemi energetici;

- Vendita di impianti e sistemi energetici;

- Servizi ed assistenza post vendita;

- Dipendente di imprese industriali e società di ingegneria in qualità di Tecnico e/o Capo reparto e/o Responsabile di produzione.

TECNICO SUPERIORE 4.0 PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELLA SMART BUILDING

Una figura professionale che opera sia in fase di progettazione sia in fase operativa sul cantiere, interfacciandosi con il direttore dei lavori e/o le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni su tutte le problematiche e azioni tecniche che garantiscono il risparmio energetico e l'efficienza energetica dell'edificio, progettato secondo le caratteristiche dell'edilizia sostenibile.

Sbocchi occupazionali

Il tecnico Superiore 4.0 per il risparmio energetico nella Smart Building può essere impiegato sia in enti pubblici che in aziende private.

Applica metodologie per la modellazione, il controllo e la verifica delle fasi del processo edilizio, anche attraverso l'uso di software specifici e strumenti/piattafome di condivisione (Bim Revit, Autocad...);

Ha conoscenze teorico-strumentali per definire la fattibilità e l'efficacia di un'azione in ambito energetico e per individuare le soluzioni più idonee in relazione ad interventi di risparmio energetico includendo tecnologie e fonti rinnovabili. Inoltre, partendo dai principi base dell'edilizia sostenibile, e dall'analisi del ciclo di vita dell'edificio, ha le competenze per monitorare ed elaborare dati e valutare le prestazioni energetiche degli edifici anche attraverso strumenti di misura e controllo, nel rispetto delle norme vigenti, e proporre, in accordo con i progettisti, interventi di manutenzione e ristrutturazioni che rispondano a requisiti di comfort termico, acustico e della qualità dell'aria indoor.