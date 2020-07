EFFETTO COVID: ALTRI DUE HOTEL DECIDONO DI NON RIAPRIRE IN ABRUZZO

Pubblicazione: 07 luglio 2020 alle ore 13:08

MARTINSICURO - La stagione balneare nella costa truentina è in piena attività ma sono quattro gli hotel che hanno deciso di non riaprire le attività per questa stagione, dando appuntamento ai clienti il prossimo anno.

Ai già noti hotel Olimpic e Maxim's di Villa Rosa, che avevano annunciato le proprie intenzioni diverse settimane fa, si sono aggiunti negli ultimi giorni il San Remo, che si trova sul lungomare sud di Villa Rosa e che lo scorso anno aveva rilevato anche l'hotel Rex, che si trova nelle immediate vicinanze, e il Rivadoro, che si trova nell'omonima via nella zona sud del litorale di Martinsicuro.

Circa 400 - si legge sul Centro - le camere perse, e circa 150 i posti di lavoro saltati, anche se le quattro strutture continuano a offrire il servizio nella spiaggia di cui sono concessionari.

La motivazione della chiusura è uguale per tutti: l'impossibilità di rispettare le norme anti-Covid e quindi di garantire la sicurezza degli ospiti, ma anche dei componenti dello staff.

In un post su Facebook i titolari del Maxim's avevano spiegato: "Costretti a rinunciare ai servizi più gettonati dai clienti - piscina, animazione, tuffi al mare, giochi sulla spiaggia, chiacchiere a bordo piscina e tutto quello che da sempre ha reso le vostre vacanze un momento di felicità - per questi motivi abbiamo deciso in tutta onestà di anteporre la vostra sicurezza e di tutti i nostri dipendenti al desiderio di riaprire il prossimo anno".