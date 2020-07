DL RILANCIO: BLASIOLI, ''GRAZIE IMPEGNO CENTROSINISTRA NUOVE RISORSE, QUANDO FONDI CURA ABRUZZO?''

Pubblicazione: 05 luglio 2020 alle ore 12:00

PESCARA - "Voglio ringraziare per l’impegno positivo l’onorevole Stefania Pezzopane e il senatore Luciano D’Alfonso e degli altri parlamentari che hanno raccolto il nostro testimone, inserendo le zone rosse nel provvedimento che è stato approvato dalla Commissione".

Così, in una nota, il consigliere regionale Pd Antonio Blasioli, che aggiunge: "La condizione per l’erogazione delle risorse è che la chiusura sia durata almeno 15 giorni, a disposizione ci sono 50 milione di euro attinti dal Decreto rilancio, ma a cui possono essere aggiunte altre poste. In questo modo con un prossimo Decreto del Ministero dell'interno, sarà possibile estendere anche alle zone rosse in Abruzzo la possibilità di beneficiare delle nuove risorse del fondo dedicato all'emergenza Coronavirus".

"Fatti, non le parole spese dalla maggioranza di centrodestra a favore di zone che durante l’emergenza non ha proprio valutato e a cui, finita la fase peggiore, non ha provveduto, visto che le risorse del Cura Abruzzo non sono ancora arrivate, perché il provvedimento è stato varato senza coperture e se non ci fossimo impuntati noi come centrosinistra, oggi non sarebbe previsto nulla per i Comuni che hanno avuto disagi e svantaggi peggiori in quei giorni di paura e dolore".

"Noi abbiamo lavorato per ottenere un risultato tangibile, riuscendo a convogliare sulle aree più colpite dal Covid risorse per 1,7 milioni di euro. Ma è davvero impensabile che una Regione che deve stare accanto ai suoi territori e che un governo regionale che impernia sui risultati la sua propaganda per catturare il consenso, al momento dei fatti non produca nulla: solo promesse che non sollevano la comunità dalle sofferenze e dai sacrifici sofferti. Questo è accaduto nelle zone rosse, lasciate prima senza provvedimenti capaci di dare vicinanza e respiro alla comunità, poi senza alcun segno tangibile di sostegno istituzionale e, in ultimo, con la promessa di fondi che chissà quando arriveranno", conclude Blasioli.