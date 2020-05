DL LIQUIDITA', PEZZOPANE: 'BENE DECRETO, IMPEGNO PROROGA ZFU PER ALTRI 3 ANNI ZONE SISMA'

Pubblicazione: 27 maggio 2020 alle ore 12:37

L'AQUILA - “Il governo ha messo in campo garanzie pubbliche per liquidità immediata, consapevole che per la ripartenza non basta il fondo perduto o il sostegno economico una tantum, cosa che peraltro è stata fatta, ma serve una ingente fornitura di liquidità. Il decreto liquidità si inserisce in questo quadro. Il parlamento, grazie al governo che ha saputo ascoltare, è stato realmente centrale, realmente protagonista dei cambiamenti corposi che si sono effettuati. Il partito democratico, è stato come un motore ibrido, discreto e pacato ma roboante nei momenti giusti. Positivi gli strumenti di semplificazione della cig, i prestiti con garanzia al 100% dello stato, il blocco alle delocalizzazioni per chi usufruisce di prestiti e di garanzie e tanto altro".

Lo dichiara in una nota la deputata del Pd, Stefania Pezzopane.

"Sono inoltre molto soddisfatta che il governo abbia accolto un mio ordine del giorno che prevede la proroga della Zona Franca Urbana nel territorio dei comuni delle regioni del Lazio, Umbria, Marche e dell’Abruzzo colpito dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 per il periodo necessario a confermare gli investimenti in atto ma soprattutto per incentivarne di ulteriori e comunque per almeno un ulteriore triennio”, conclude.