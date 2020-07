DISAGI A14: ENTRO LUGLIO VIABILITA' SU DUE CORSIE

Pubblicazione: 17 luglio 2020 alle ore 16:52

ANCONA - "Entro fine mese sarà completamente ripristinata la viabilità su due corsie per senso di marcia sulle autostrade A14 e A16".

Lo fa sapere Aspi, Autostrade per l'Italia, in seguito al "provvedimento dell'Autorità giudiziaria di Avellino che ha accolto la richiesta della società di modificare l'attuale assetto dei cantieri sulle tratte interessate" che riguardano in particolare l'A14 tra Marche e Abruzzo e l'A16 tra Campania e Puglia.