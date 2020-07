DISAGI A14: CODE IN ABRUZZO, FINO A 50 MINUTI PER 13 CHILOMETRI

Pubblicazione: 19 luglio 2020 alle ore 14:18

PESCARA - Circa 50 minuti per percorrere 13 chilometri in A14: è il tempo impiegato da molti automobilisti questa mattina nel tratto fra i caselli Pescara nord-Città Sant'Angelo e Atri-Pineto a causa delle code formatesi nei tratti interessati dai cantieri e dalle conseguenti riduzioni di carreggiata per i viadotti sequestrati.

Code e rallentamenti, anche con momenti di traffico fermo, lungo tutto il tratto autostradale abruzzese.

Da questa mattina segnalati un chilometro di coda tra Val di Sangro e Lanciano, un chilometro tra il bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pescara sud per riduzione di carreggiata, 2 chilometri ra Pescara Nord e Pineto sempre per riduzione di carreggiata, un chilometro tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi per lavori.