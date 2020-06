DISABILI: A MONTESILVANO AL VIA INIZIATIVA 'MARE PER TUTTI'

Pubblicazione: 26 giugno 2020 alle ore 15:46

MONTESILVANO - Da oggi prende il via "Mare per Tutti", l'iniziativa delle spiagge accessibili, che coinvolge tutti gli stabilimenti balneari di Montesilvano, che hanno preso parte al progetto. I balneatori riserveranno alle persone con disabilità, ed eventuali accompagnatori, gli ombrelloni a titolo completamente gratuito per tutta la stagione balneare 2020.

I cittadini con disabilità e i turisti interessati a usufruire dell'utilizzo gratuito di un ombrellone a uno degli stabilimenti aderenti dovranno contattare telefonicamente o recarsi presso uno stabilimento a scelta tra quelli disponibili, compilare l'apposita autocertificazione nello stabilimento. Inoltre dovranno attenersi scrupolosamente alle norme e alle indicazioni fornite dalla struttura, nonché alla normativa regionale di riferimento.

Per usufruire di un ombrellone in spiaggia è indispensabile essere in possesso di un certificato di invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o di certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. Gli stabilimenti balneari che hanno aderito sono: Hotel Del Sole (di fronte via Trentino 1 ombrellone),

Nel Pineto (vicino via Torrente Piomba 1), Trocadero (vicino via Taro 1 ombrellone), Voglia di mare (di fronte via Taro e via Adige 2 ombrelloni), La Conchiglia azzurra (tra via Arno e via Adige 2 ombrelloni), La Saturnia (tra via Taro e via Adige 2 ombrelloni), Luna Rossa (vicino via Torrente Piomba 1 palma piccola), Bagni Bruno (vicino via Isonzo 2 ombrelloni), Bagni Giulietta (di fronte via Leopardi 4 ombrelloni), Gente di Mare (di fronte via Valle d'Aosta 3 ombrelloni), Lido Racchetta (di fronte via Ungheria 1 ombrellone), Europa Mare (di fronte viale Europa 1 ombrellone), Copacabana (di fronte via Liguria 2 ombrelloni).

"Grazie alla sensibilità dei balneatori - afferma il consigliere delegato alle Politiche delle Barriere Architettoniche Giuseppe Manganiello - le persone con disabilità, in possesso del requisito, potranno recarsi direttamente nella struttura balneare a scelta e chiedere lo spazio riservato per un massimo di sette giorni, eventualmente prorogabili in mancanza di ulteriori richieste di altre persone con disabilità. Quest'anno non potranno essere posizionate le spiagge per disabili a causa dell'emergenza sanitaria e per rispettare le misure sul distanziamento sociale anti Covid. Per la prossima stagione lavoreremo dall'autunno per il ripristino delle spiagge libere per persone disabili. Abbiamo chiesto ai balneatori di migliorare l'accessibilità per consentire agli ospiti disabili di godere ancora meglio del nostro mare meraviglioso. Numerosi stabilimenti balneari hanno risposto positivamente, garantendo ai disabili docce comode, bagni e consumazione fin sotto all'ombrellone".