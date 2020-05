REGIONE ABRUZZO PUBBLICA AVVISO PER SELEZIONI IL 21 E 22 MAGGIO, SECONDO MISURE ANTI-COVID. TRA I PRETENDENTI A POLTRONE DA TEMPO VACANTI ANCHE I GIA’ IMPEGNATI IN ABRUZZO SCHAEL, D'AMARIO, E MURAGLIA DG ASL TERAMO E PESCARA: SBLOCCATO ITER,

COLLOQUI ON LINE PER 27 CANDIDATI IN CORSA

Pubblicazione: 15 maggio 2020 alle ore 08:32

PESCARA – Dopo una lunga attesa, e lo stop determinato dall’emergenza coronavirus, si è rimessa in moto l’iter per la nomina dei due direttori generali delle Asl abruzzesi ancora vacanti, quelle di Teramo e di Pescara.

L’iter si è sbloccato come annunciato nelle scorse settimane dall’assessore regionale Nicoletta Verì, della Lega.

Il 7 maggio il Dipartimento Salute della Regione ha pubblicato l’avviso di convocazione per i 27 candidati in lizza, che hanno risposto al bando e che si sono visti approvare la domanda e curriculum allegato.

L’appuntamento per il colloquio è fissato per i prossimo 21 e 22 maggio, e proprio per le norme di sicurezza anti-covid avverrà in modalità telematica.

“Al fine di tutelare il diritto alla salute e ridurre il rischio di contagio, considerato il numero dei candidati partecipanti all’Avviso e la provenienza da varie regioni d’Italia”, si legge nella avviso a firma della dirigente responsabile Dipartimento presidenza, Emanuela Grimaldi.

I candidati ammessi al colloquio riceveranno a mezzo posta elettronica certificata le indicazioni per il collegamento in videoconferenza.

“Al fine di assicurare lo svolgimento del colloquio in forma pubblica, è consentito l’accesso virtuale contemporaneamente a tutti i candidati convocati o, comunque, di eventuali terze persone, autorizzate su richiesta dalla Commissione”, si precisa nell'avviso.

Dall'esito del colloquio, si formerà la rosa di nomi da cui potrà attingere la giunta regionale, e in primis il presidente della Regione Marco Marsilio, Fratelli d’Italia, e dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, della Lega. la nomina è infatti anche fiduciaria e politica, fermo restando lo spessore del curriculum del candidato.

Marsilio ha deciso di aumentare il compenso dei dg abruzzesi, portandolo a 149 mila euro lordi annui, più l’indennità di risultato di circa il 20 per cento. La partita è cruciale anche all'interno del centrodestra in Regione, essendo i vertici delle Asl le "prede" più ambite dallo spoils system, visto che per il comparto Sanità passa l'80 per cento del budget delle Regioni.

A fine maggio insomma si saprà chi finalmente prenderà il posto a Teramo oggi occupato come facente funzione dal direttore amministrativo, Maurizio Di Giosia, dopo la morte di Roberto Fagnano, divenuto prima capo Dipartimento Sanità in Regione e poi tragicamente deceduto il 29 ottobre scorso. E quello di Armando Mancini defenestrato anzitempo per non aver raggiunto gli obiettivi a Pescara, sostituto come facente funzione da Antonio Caponetti.

Soltanto che Mancini e Caponetti sembrano fuori gioco, mentre Di Giosia, dirigente che ha fatto tutta la trafila nell’azienda teramana, appoggiato dalla Lega, è in odore di promozione definitiva.

Tra i candidati, ai vertici di entrambe le Asl, spiccano quelli dell’attuale dg di Chieti Thomas Schael e dell’ex dg della Asl di Pescara e direttore generale della Prevenzione sanitaria nazionale del Ministero della Salute, Claudio D’Amario, nominato capo Dipartimento regionale della Sanità.

Ma nessuna dietrologia, non hanno intenzione di rinunciare agli importanti incarichi di vertice che già ricoprono: la partecipazione ai bandi per loro fa "curriculum".

Partecipano sempre per entrambe le Asl Angelo Muraglia, nuovo direttore sanitario della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, nonché ex direttore del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo e dal 2011 al 2013 commissario straordinario dell’Agenzia sanitaria regionale e Alberto Cianci, direttore facente funzione dell'Unità operativa formazione, ricerca e progetti della Asl di Pescara, Valterio Fortunato, direttore del presidio ospedaliero di Pescara.

E ancora Laura Coppola, già direttrice amministrativa dell'Asl aquilana prima di approdare al Policlinico di Napoli, Franco Santarelli, già capo dipartimento del coordinamento di staff della direzione generale e dirigente della formazione della Asl di Teramo e Paolo Zappala, direttore Amministrativo della Asl di Pescara, Fulvia Tiziana Petrella, direttore amministrativo della Asl di Teramo.

Solo per la Asl di Teramo hanno fatto domanda Gilberto Gentili, commissario straordinario della Asl di Crotone, Antonello Maraldo, direttore amministrativo Ospedali riuniti delle Marche, Laura Figurilli, ex direttore amministrativo aziendale dell’Azienda di Teramo e dg della Asl di Rieti.

Solo per la Asl di Pescara partecipano Vitaliano De Salazar, ex dg della Asl Roma 3, Alessandro Marini, ex direttore generale di Asur Marche, Isabella Mastrobuono, direttrice dell'Uoc 'Sviluppo dell'assistenza territoriale e chronic care' dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige, Camillo Rossi, direttore sanitario dell’ospedale Civile di Brescia e Angelo Tanese, direttore generale della Asl Roma 1.

Per entrambe le Asl partecipano Egisto Bianconi, ex direttore generale dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, Vincenzo Ciamponi, direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria Bergamo ovest, Angelo Cordone, direttore generale della Asl di Melegnano-Martesana, ex direttore generale a Pescara da 15 anni stimato manager in Lombardia, Gerardo Di Martino, direttore amministrativo ospedale di Terni, Roberto Grinta, direttore del dipartimento dei Servizi Asl Marche, Mauro Maccari, responsabile dell' organizzazione delle cure e percorsi di cronicità dell'assessorato diritto alla salute e Welfare della Regione Toscana, Joseph Polimeni, direttore generale della Asl di Matera, in passato commissario straordinario del Policlinico Umberto I, Roberta Volpini, primario dell'ospedale di Schiavonia.

Al colloquio sono stati ammessi solo i candidati che hanno raggiunto una valutazione di titoli formativi e professionali pari ad almeno 30 punti.

I colloqui individuali sono finalizzati, si legge nel bando, "a cercare la coerenza del profilo curriculare rispetto alle funzioni inerenti all'incarico", e verteranno su una serie di quesiti su managerialità, gestione dei servizi sanitari, rete istituzionale e di sistema, considerando anche lo specifico ambito territoriale.

Il candidato dovrà anche presentare una proposta progettuale riferita alle Asl interessate all'avviso, quelle di Teramo e Pescara, "tenuto conto delle specifiche caratteristiche connesse a struttura, personale e bilancio".

A conclusione della selezione, ad ogni candidato la commissione attribuisce un giudizio complessivo, e definirà la graduatoria di merito.

Ovvero la rosa dei migliori candidati, e a quel punto la scelta finale dei due dg, sarà ad appannaggio del presidente Marsilio e della sua giunta. (f.t.)