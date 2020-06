DECRETO RILANCIO: EMENDAMENTO ZENNARO SU FAMIGLIE E ZONE ROSSE

Pubblicazione: 01 giugno 2020 alle ore 13:58

TERAMO - "Oggi le famiglie con figli sono maggiormente a rischio povertà, per questo ho deciso di sostenere le proposte del Forum delle Associazioni Familiari che in modo pragmatico indicano soluzioni assolutamente fattibili di supporto al reddito. Chi ha due o più figli fa molta più a fatica a pagare le rate del muto, gli emendamenti presentati consentirebbero di dare un aiuto concreto rapportato allo sforzo economico del nucleo familiare, per esempio riconoscendo un incremento per ogni figlio rispetto a molte delle misure già in atto, come il bonus baby-sitting e l’erogazione del Reddito di emergenza, rendere compatibile il bonus baby-sitting con il congedo parentale.”

Lo spiega il deputato ex M5s ora nel gruppo misto Antonio Zennaro riguardo il pacchetto emendamenti presentato oggi per migliorare e modificare alcune norme del Decreto Rilancio.

“L’Abruzzo ha diritto a vedersi riconosciute tutte le misure che riguardano la zona rossa, compresi gli aiuti economici, questo è lo scopo della modifica alla norma con cui chiedo di inserire tutti i comuni maggiormente colpiti dall’epidemiatra i fruitori del fondo previsto dall’art. 112 e di aumentare il fondo da 200 a 500 milioni di euro affinchè queste risorse straordinarie siano effettivamente di aiuto. Quindi, non solo correggere l’errore che abbiamo visto in Gazzetta, ma anche più che raddoppiare i contributi. Uscire dalla crisi dipenderà molto dall’essere capaci di ascoltare e comprendere con realismo i veri problemi della società, famiglie, lavoratori, categorie produttive.”, spiega il deputato.