CRISTINA DONA' SABATO A PELTUINUM APRE 'MERAVIGLIE A PORTATA DI MANO', ECCO IL CARTELLONE DEGLI EVENTI

Pubblicazione: 23 luglio 2020 alle ore 12:42

NAVELLI – “Vogliamo che i turisti si fermino, tra i tanti che attraversano le nostre zone per tramite della statale 17. Confidiamo di ripetere il successo dello scorso anno, quando ci furono circa 10 mila presenze in 14 eventi. Soprattutto quest'anno, molto particolare e favorevole per un certo turismo di prossimità”.

Così il sindaco di Navelli (L’Aquila) Paolo Federico, presentando stamattina all’Aquila, nella sede municipale di Palazzo Fibbioni, la seconda edizione di “Meraviglie a portata di mano” che si apre sabato a Peltuinum con Cristina Donà, insieme al direttore artistico della Società aquilana dei concerti “Bonaventura Barattelli”, Fabrizio Pezzopane, al vice sindaco dell’Aquila Raffaele Daniele, e ai sindaci di Caporciano Ivo Cassiani, e Prata d’Ansidonia, Paolo Eusani, oltre al presidente del Consorzio per la tutela dello Zafferano dell’Aquila Dop Massimiliano D’Innocenzo.

Il cartellone dal 25 luglio al 22 agosto porterà sulla Piana di Navelli concerti e spettacoli, escursioni a piedi e in mountain bike, degustazioni enogastronomiche, incontri e visite guidate, dopo lo straordinario successo dello scorso anno, con circa diecimila spettatori in quattordici eventi in altrettanti luoghi straordinari e spesso sconosciuti agli stessi abruzzesi, con più di cinquanta artisti saliti sul palco.

“Il fatto di essersi messi insieme per un cartellone unico è un fattore importante per valorizzare il turismo di prossimità, quest'anno più che mai, come stiamo vedendo anche per le presenze in queste settimane nei nostri borghi”, ha fatto osservare Pezzopane. “Potremmo definirlo un festival diffuso, anche se solitamente il festival ha un tema specifico. Il programma quest'anno è volutamente eterogeneo per tipologie musicali: dalla classica alla etnica nelle varie declinazioni. Saremo ospitati all'interno di scenari, dal punto di vista naturale e architettonico, meravigliosi”.

“Penso che questa iniziativa possa diventare traino per altre analoghe con una proposta culturale notevole in un'estate che, a causa della pandemia, trova l'offerta fortemente ridotta se non addirittura assente. Invece all'Aquila e nell'aquilano amministratori e istituzioni culturali hanno osato molto con risultati confortanti”, ha aggiunto il direttore della Barattelli.

“I nostri borghi sono le vere meraviglie a portata di mano, l'anno scorso lo spettacolo è stato di altissimo livello, e quest'anno il cartellone non è da meno”, ha rilevato il vice sindaco dell’Aquila, Daniele. “Abbiamo sempre saputo che se tutto il territorio si muove in un'unica direzione avremmo potuto fare grandi cose. Serviva solo un po' di consapevolezza e di lavoro di squadra, complimenti”.

Nei cinque borghi della zona, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia e Carapelle Calvisio, tornano così sotto i riflettori piazze e cortili, chiese e siti archeologici, parchi e chiostri che rappresentano quel patrimonio spesso considerato minore, che fa dell’Abruzzo una terra ricca di storia e fascino.

Si parte subito con un doppio appuntamento.

Sabato prossimo, 25 luglio alle ore 18,00, il concerto di Cristina Donà, organizzato da Paesaggi Sonori e inserito nel cartellone di Meraviglie a portata di mano: nello spettacolare scenario dell’area archeologica di Peltuinum, al tramonto un imperdibile appuntamento con la popolare cantautrice.

Il concerto godrà di una scenografia molto suggestiva, al tramonto e tra le mura dell'antica città vestina, fondata tra il I e il II secolo a.C inserita in un paesaggio unitario, incorniciato a nord dal massiccio del Gran Sasso d'Italia e a sud dal gruppo montuoso Sirente-Velino. Si invita il pubblico a portare una stuoia o un telo da utilizzare come seduta sul prato.

I posti sono limitati e i biglietti, al costo di 20 euro, sono disponibili all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/biglietti/cristina-don%C3%A0-3io-live-sunset?fbclid=IwAR2-B3iJqGBbsK4LKMJoymi9nhaUMVmWT7-_D41VhNBFfUIF8n_xxTRykVU.

L’indomani, domenica 26 alle ore 21,30 in Piazza Garibaldi a Civitaretenga, concerto “Il Quinto elemento”, con l’esibizione del Quartetto di fisarmoniche “Aires” a cura della “Barattelli”.

“Meraviglie a portata di mano” è un progetto finanziato con i fondi Restart e che vede come Comune capofila Navelli, in partnership con Caporciano, Carapelle Calvisio, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere. Una proposta artistica realizzata in collaborazione con la Società aquilana dei concerti “Barattelli”, il Consorzio per la tutela dello Zafferano dell’Aquila Dop, la Pro loco di Navelli, la società cooperativa Il Bosso, Paesaggi Sonori e il Parco Avventura Il Regno dei Mazzamurelli.

Un progetto ambizioso, un calendario ricco e variegato, un ventaglio di occasioni per scoprire le “Meraviglie a portata di mano” offerte dai borghi della Piana di Navelli. I cinque comuni, raggruppati nella cosiddetta Area omogenea n. 6, hanno colto al volo la ricca occasione offerta dal Programma Restart per unire le forze e lavorare insieme, riuscendo a mettere in piedi un cartellone comune, lungo tutta l’estate, che si propone di attirare visitatori, turisti e anche tanti aquilani alla ricerca di un’offerta che soddisfi passioni diverse, dalla musica classica alla musica pop, dallo spettacolo puro alla valorizzazione delle ricchezze architettoniche e paesaggistiche, passando per degustazioni dei prodotti tipici locali.

Un approccio a tutto tondo anche nella scelta di affidarsi a professionisti, come la Società aquilana dei concerti “Barattelli” per la cura dell’offerta musicale di qualità e di impatto, ma anche di coinvolgere giovani locali per proporre visite guidate e aperture di Chiese, monumenti e di un piccolo “museo diffuso” sparso per il territorio, e associazioni come il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila Dop, l’associazione culturale Le Vie dello Zafferano e la Pro loco di Navelli, per arricchire gli eventi facendo sinergia.

Le “Meraviglie a portata di mano” sono i borghi stessi, cornice naturale del ricco calendario di eventi, i prodotti tipici, il paesaggio incontaminato nel suo complesso, grazie anche agli appuntamenti settimanali con escursioni trekking e mountain bike a cura del Parco avventura “Il Regno dei Mazzamurelli”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

SABATO 25 LUGLIO

Prata d’Ansidonia, area archeologica di Peltuinum h18

Cristina Donà “310 Live sunset”

a cura del Comune di Prata d’Ansidonia e di Paesaggi Sonori

DOMENICA 26 LUGLIO

Civitaretenga, Piazza Garibaldi h21,30

Quartetto di fisarmoniche “Aires”

Il Quinto Elemento

a cura della Barattelli

SABATO 1 AGOSTO

Castelnuovo di San Pio delle Camere, area ex centro polifunzionale h21,30

Ensemble Mandragal & La combriccola dei lillipuziani

“Rimedioevo”, spettacolo di giullari e musica medievale

a cura della Barattelli

DOMENICA 2 AGOSTO

Navelli, da Piazza San Pelino al Parco Avventura Il Regno dei Mazzamurelli

Gara di orienteering e mountain bike tra castelli, borghi e natura nella terra dello Zafferano

in collaborazione con la Federazione italiana sport orientamento Abruzzo

MARTEDÌ 4 AGOSTO

Bominaco, chiesa di Santa Maria Assunta h21,30

ArmoniEnsemble, note d’autore

a cura del Comune di Caporciano

GIOVEDÌ 6 AGOSTO

Caporciano, chiesa di Santa Maria dei Cinturelli h21,30

Quartetto Fancelli

“Historie du tango”

a cura del Comune di Caporciano

DOMENICA 9 AGOSTO

Navelli, Piazza San Pelino h21,30

Canzoniere grecanico salentino

a cura della Barattelli

DAL 9 AGOSTO AL 23 AGOSTO

Navelli, Palazzo de Roccis

Sfumature e istantanee

mostra collettiva fotografica

a cura del Comune di Navelli in collaborazione con community Instagram @Ig_Laquila

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO

San Pio delle Camere, Pineta Cerquelle h21,00

Teatro dei 99 in collaborazione con Abruzzo spettacolo presentano “Il bosco incantato del Mazzamurello volke”

a cura del Comune di San Pio delle Camere

VENERDÌ 14 AGOSTO

Bominaco, Piazza antistante la chiesa di Santa Maria Assunta h21,30

Hub Roots Jazz Trio

“Heritage”

a cura della Barattelli

LUNEDÌ 17 AGOSTO

Carapelle Calvisio, ex convento San Francesco d’Assisi h21,30

Trio Hermes

Musica da Camera con vista

a cura della Barattelli

MARTEDÌ 18 AGOSTO

Civitaretenga, Piazza Garibaldi h21,30

Accordi disaccordi Swing trio

Hot Italian Swing

a cura della Barattelli

GIOVEDÌ 20 AGOSTO

Caporciano, Chiesa di Santa Maria dei Cinturelli h21,30

Christian Di Fiore e Sinfonia Ensemble

La zampogna tra tradizione e modernità

a cura della Barattelli

SABATO 22 AGOSTO

Navelli, Piazza San Pelino h9,00

E-bike sulle terre dello zafferano

a cura del Comune di Navelli in collaborazione con Il Bosso