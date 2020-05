CRATERE 2016, STATO DELL'ARTE, INTERVISTA A COMMISSARIO LEGNINI, LA DIRETTA WEB

Pubblicazione: 13 maggio 2020 alle ore 15:24

L'AQUILA - Le misure in campo, le nuove ordinanze i passi futuri per far finalmente decollare la ricostruzione delle aree colpite dal sisma dell’agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, nel nuovo drammatico scenario dell’emergenza coronavirus e della devastante crisi economica che già si fa sentire.

Gli atti concreti per dare finalmente certezze alle popolazioni di quattro regioni, dieci province e 138 comuni, di cui ben 85 sono nelle Marche, 23 in Abruzzo, 15 nel Lazio, e 15 in Umbria ricompresi nel cratere sismico, a cui si aggiungono altri 353 comuni fuori cratere.

Ruoterà intorno a questo tema l’intervista di Abruzzoweb al commissario straordinario sisma 2016, l'avvocato chietino Giovanni Legnini, che sarà trasmessa in diretta dalle ore 17.

Con l’ex sottosegretario all’Econnomia, con delega alla ricostruzione 2009, ex-vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, e fino a inizio marzo consigliere regionale d'opposzione abruzzese del centrosinistra, per il quale si è candidato presidente della Regione, sarà l'occasione per aggiornare i numeri pesanti ereditati al momento del suo insediamento, avvenuto su nomina del premier Giuseppe Conte il 3 marzo: a tre anni e mezzo dal sisma, in base al report del 31 dicembre del suo predecessore Piero Farabollini, quasi 80 mila sono le abitazioni danneggiate, e solo 11.812 le richieste di contributo presentate, di cui appena 4.080 sono state approvate e sono diventate cantiere, ma in buon parte per riparare danni lievi.

Ovvero: la ricostruzione privata era ancora al 5 per cento. Per non parlare di quella pubblica, dove solo una manciata di cantieri riguardano scuole, sedi istituzionali chiese, musei, e altri edifici pubblici.