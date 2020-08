COVID: UN ALTRO CASO POSITIVO TRA I GIOVANISSIMI DELLA FESTA DI COMPLEANNO

Pubblicazione: 13 agosto 2020 alle ore 16:30

SULMONA - “E’ stato accertato oggi un altro caso positivo al Covid-19 a Sulmona, si tratta di un giovanissimo collegato al nucleo dei sulmonesi risultati contagiati dal coronavirus nei giorni scorsi, contaminati dopo aver partecipato ad una festa di compleanno.

Dopo una settimana dal primo caso, il numero dei positivi a Sulmona è salito dunque a 7.

A questo si aggiungono altri 4 in altri comuni della Valle Peligna portando complessivamente a 11 i casi accertati.

Continua, intanto, la tamponatura dei dipendenti comunali che prudentemente si allargherà a tutti secondo un criterio di priorità.

Lo rende noto il sindaco Annamaria Casini.

"Intanto, per quanto i servizi non siano mai stati chiusi, in Comune si sta privilegiando la formula dello smart working favorendo altresì le ferie dei dipendenti, per ridurre al minimo la presenza negli uffici. Sono in stretto contatto con le autorità sanitarie e si sta proseguendo con i tamponi e la mappatura dei contatti, scongiurando ulteriori casi positivi”

“Voglio ringraziare pubblicamente il servizio di prevenzione e l’Usca che sta portando avanti la gestione di questi nuovi contagi non risparmiandosi, vista l’esiguità del personale. Ancora una volta il nostro sistema si sta mostrando molto valido ed attento, ma occorre in fretta potenziarlo, trovando rapidamente soluzioni organizzative stabili attraverso il potenziamento soprattutto di personale per garantire in sicurezza” continua il sindaco “anche un maggiore afflusso di presenze in città e in tutto il Centro Abruzzo, con i suoi Borghi, meta turistica alla vigilia di un ferragosto che offrirà manifestazioni culturali ai visitatori secondo i protocolli di sicurezza. Sulmona prosegue infatti con gli eventi in programma nel cartellone estivo del Comune, organizzati dalle associazioni locali con grandi sforzi e molto impegno a beneficio della notevole presenza in città di turisti: lancio un appello accorato alla cittadinanza e a tutti coloro che stanno visitando la nostra bella città ad assumere comportamenti responsabili per la salvaguardia della salute di tutti, indossando le mascherine, mantenendo il distanziamento sociale e igienizzando le mani. Sono regole importanti” conclude il sindaco “per contenere il contagio”, conclude il sindaco.