COVID: QUATTRO NUOVI POSITIVI, DUE IN PROVINCIA DELL'AQUILA, DUE IN QUELLA DI PESCARA

Pubblicazione: 05 luglio 2020 alle ore 15:51

L'AQUILA: 0ggi in Abruzzo si sono registrati quattro nuovi positivi al coronavirus. Non si è verificato nessun decesso. Dei quattro nuovi positivi, due sono residenti in provincia dell'Aquila, due in provincia di Pescara.

Lo rende noto una comunicazione della Regione, in attesa del report completo previsto per domani.

Dopo settimane di discesa costante ieri si erano registrati sette nuovi casi.

Il numero delle persone colpite da coronavirus in Abruzzo dall'inizio dell'epidemia salgono dunque a 3.309. Sono attualmente 30 i pazienti ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva, 2.682 quelli dimessi/guariti. Gli attualmente positivi sono 163, i test complessivi effettuati 110.052.