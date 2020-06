COVID: PROF. CRISANTI, ''VIRUS INDEBOLITO? SOLO CHIACCHIERE''

Pubblicazione: 21 giugno 2020 alle ore 12:54

VENEZIA - "Chi parla dell'infettività di questo virus non sa quello che dice, perché l'infettività si misura sperimentalmente e sull'uomo non è possibile fare nessun esperimento e non esiste un modello animale. Senza numeri e senza misura non è scienza, sono solo chiacchiere".

Così il professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di microbiologia e virologia di Padova, stronca, sul 'Corriere Veneto', l'indagine sui risultati dei tamponi realizzata dalla Regione e presentata ieri dal collega Roberto Rigoli, coordinatore delle microbiologie del Veneto, secondo la quale il Coronavirus si starebbe in sostanza "spegnendo".

"Siccome non è possibile fare sperimentazioni di infettività sull'uomo - aggiunge Crisanti -, nessuno sa qual è la dose infettiva di questo virus e non c'è nulla da commentare: non si può commentare con un argomento scientifico una cosa che non è Scienza".