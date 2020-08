COVID: NEGATIVI OPERATORI CENTRO ACCOGLIENZA MIGRANTI CIVITELLA DEL TRONTO

Pubblicazione: 08 agosto 2020 alle ore 19:28

TERAMO - Tutti negativi gli operatori del Centro assistenza straordinaria (Cas) di Civitella del Tronto (Teramo), struttura che ospita 50 migranti, 24 dei quali risultati positivi al Coronavirus. Lo rende noto la Asl di Teramo, sottolineando che i tamponi verranno ripetuti periodicamente sia sugli ospiti del centro sia sugli operatori. Il personale della struttura è stato sottoposto a test, una volta accertata la positività dei migranti.

Gli stranieri, sbarcati a Lampedusa e arrivati in Abruzzo nell'ambito della redistribuzione su base nazionale, erano stati sottoposti a test sierologico, risultato negativo. Una volta nel Teramano è stato eseguito il tampone, che ha dato un risultato diverso.

Da qui la richiesta dell'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, di sottoporre a tampone, e non solo al test sierologico, i migranti al loro arrivo in Italia. In Abruzzo nei giorni scorsi sono arrivati 200 stranieri, cinquanta in ognuna delle quattro province.

Dodici casi anche tra gli ospiti di una struttura di Moscufo (Pescara), 16 tra quelli che si trovano nel cas di Gissi (Chieti) e dieci tra quelli ospitati nelle strutture dell'Aquilano.