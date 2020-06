COVID: MARSILIO FIRMA ORDINANZA 75 SU IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Pubblicazione: 19 giugno 2020 alle ore 12:14

L'AQUILA - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza numero 75 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzata agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private con allegate le procedure per la riapertura ai visitatori delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie.