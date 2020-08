COVID IN ABRUZZO: IMPENNATA DEI CONTAGI

39 NUOVI CASI, NESSUNA VITTIMA

Pubblicazione: 07 agosto 2020 alle ore 14:36

L'AQUILA - In Abruzzo, rispetto a ieri si registrano 39 nuovi casi di persone contagiate da coronavirus.

Non si è registrata nessuna vittima.

A far schizzare in alto il numero di casi, quelli riscontrati nei centri di accoglienza, in parte computati alla data di ieri.

Per l'esattezza 16 a Gissi, in provincia di Chieti, 12 a Moscufo, in provincia di Pescara, 26 a Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, e 4 all'Aquila. Notizia dell'ultim'ora, sono stati scoperti 8 casi nei cas marsicani di Civita d'Antino, e 2 in quelli di Canistro.

A cui vanno aggiunti gli 8 trovati positivi a Pettorano sul Gizio, provincia dell'Aquila, il 26 luglio.

Oggi la notizia di otto casi positivi nello stabilimento Amadori di Controguerra a Teramo, e di due turisti ad Alba Adriatica.

Del totale dei casi positivi, 270 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+2 rispetto a ieri), 859 in provincia di Chieti (+1 rispetto a ieri), 1638 in provincia di Pescara (+3 rispetto a ieri), 643 in provincia di Teramo (+1 rispetto a ieri), 27 fuori regione e 37 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza (+32 rispetto a ieri).



Dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3474 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila.



22 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 167 (+35 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2812 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri, di cui 10 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2800 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).



Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 190, con un aumento di 37 unità rispetto a ieri.



Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 134268 test.