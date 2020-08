CAPO TASK FORCE REGIONALE, ''VIRUS NON E' PIU' LEGGERO, MA SIAMO PIU' ATTREZZATI, PREOCCUPANO CONTAGI DEI GIOVANI''; IERI IN ABRUZZO 5 NUOVI CASI, TRE IN VALLE PELIGNA COVID IN ABRUZZO: ALBANI, 'SCARICATE IMMUNI'

TRA I POSITIVI BIMBA DI FRANCAVILLA AL MARE

Pubblicazione: 18 agosto 2020 alle ore 10:26

L'AQUILA - "Il virus non è più leggero, assolutamente, ma il bagaglio di farmaci a disposizione e l'individuazione precoce ci sta aiutando. L'app Immuni in questo momento potrebbe fornire un valido supporto: peccato che l'abbiano scaricata poche persone in Abruzzo, faccio un appello a farlo".

L'appello arriva in un'intervista al Messaggero, dal capo della task force regionale, Alberto Albani.

Nelle ore in cui anche in Abruzzo si conferma un trend in aumento dei contagi, per ora comunue contenuti e che riguardano asintomatici.

Ieri si sono registrati cinque nuovi casi, cui si sommano i tre passeggeri del volo Malta-Pescara risultati positivi, ma in capo ad Asl di altre regioni. Il totale abruzzese sale così a 3.565. Dei cinque nuovi casi, due riguardano la provincia di Pescara.

Si tratta di uno straniero e di una 22enne del posto: la ragazza, di ritorno dalle vacanze, è ora ricoverata in ospedale; è in corso il tracciamento dei contatti, che sarebbero centinaia.

Altri tre casi sono nell'Aquilano: due persone di Introdacqua e una di Sulmona: sono tutti casi emersi nell'ambito del cluster che si è creato nel capoluogo peligno a partire da una festa di compleanno.

Non conteggiati ieri il primo caso emerso dai tamponi eseguiti all'aeroporto di Fiumicino, che riguarda un giovane pescarese tornato da Malta, subito messo in quarantena.

C'è anche una bimba di Francavilla al mare tra i nuovi casi di contagio in Abruzzo.

È risultata positiva insieme al papà commerciante, come spiega il sindaco Antonio Luciani Basso, considerati i giorni festivi, il numero di tamponi eseguiti. Non si registrano vittime recenti: il bilancio è fermo a 472. Continua a salire il numero degli attualmente positivi, che sono 255. I guariti salgono a 2.838. Sono invece 320 i nuovi contagi e quattro i morti per Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore.