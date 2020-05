COVID HOSPITAL PESCARA: MARSILIO RINGRAZIA RICERCATRICE SANTUCCIONE

Pubblicazione: 16 maggio 2020 alle ore 16:08

PESCARA - Il Presidente Marco Marsilio durante la cerimonia ha ringraziato anche chi, lontano dall'Abruzzo, ha ispirato la costruzione del Covid-Hospital a Pescara. Si tratta della ricercatrice pescarese di fama mondiale Antonella Santuccione.

"Questo progetto è stato ispirato da una persona speciale, la ricercatrice Antonella Santuccione, nata e cresciuta a Cepagatti, a pochi chilometri da qui, la quale mi ha tempestato di chiamate durante l'emergenza sanitaria e mi ha spinto a realizzare questa struttura".

"Tutta la comunità scientifica – ha aggiunto Marsilio – è concorde e sostiene infatti che l'unica strada per affrontare in maniera strutturale la pandemia è di realizzare strutture sanitarie blindate ed esterne all'offerta sanitaria». Antonella Santuccione vive attualmente in Svizzera e guida la fondazione Women's Brain Project dal 2016: è fra le massime esperte di malattie del cervello e della mente, con particolare attenzione alle donne, più propense a questo genere di malattie e bisognose, a suo dire, di cure particolari".