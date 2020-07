COVID: AUMENTANO CONTAGI IN ABRUZZO,

5 NUOVI CASI, 3 IN PROVINCIA DELL'AQUILA

Pubblicazione: 12 luglio 2020 alle ore 14:56

L'AQUILA - Torna a salire la curva dei contagi in Abruzzo, dove si registrano 5 nuovi casi positivi e un decesso.

Oggi in Abruzzo i positivi che si sono registrati in totale sono 3328 (+5), i deceduti 465 (+1), 22 ricoverati (di cui 0 in t.i.), 128 in isolamento domiciliare, dimessi/guariti 2713, attualmente positivi 150.

Test complessivi 115119.

I positivi di oggi sono residenti in provincia dell'Aquila (3), Pescara (1), Teramo (1).